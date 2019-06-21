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Страны Балтии отключат свои электроэнергосистемы от России и Беларуси

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  • 21.06.2019, 15:01
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Проект синхронизации стран Балтии с ЕС обеспечит снижение зависимость от электросетей России.

Вчера, 20 июня, в Брюсселе руководители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Еврокомиссии утвердили календарь работ по отключению линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой, пишет «Зеркало недели».

В соглашении предусмотрено, что синхронизация должна быть реализована к 2025 году, а Еврокомиссия будет участвовать в переговорах с Россией и Беларусью для слаженного отключения.

К 2020 году планируется провести оценку инвестиционных заявок и предложений на финансирование морского кабеля в Польшу Harmony Link, который усилит мощности передачи электроэнергии, а также связанного с этим укрепления внутренних сетей.

В 2021 году будет объявлен конкурс на прокладку кабеля, а сама прокладка должна начаться в 2023 году.

В документе также говорится, что к 2021 году должны быть обеспечены системные мощности для синхронизации, в этом же году должны быть приняты к эксплуатации автотрансформаторы в литовском Алитусе.

"Ранее были политические обещания, декларации, а это документ, который четко предусматривает, когда начинаем, что делаем, когда завершаем, как это делаем", - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.

В июне балтийские страны планировали провести испытания работы системы ЛЭП в изолированном режиме, однако по техническим причинам Латвия и Эстония решили отложить его на неопределенный срок.

Проектом синхронизации страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Сейчас они действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия и страны Балтии) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году договорились синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить после прокладки нового морского соединения Harmony Link.


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