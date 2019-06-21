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Грузинский доброволец о протестах в Тбилиси: Нельзя исключать появления «зеленых человечков» из РФ

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  • 21.06.2019, 17:19
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По его мнению, протесты в Тбилиси можно назвать «грузинским Майданом».

Россия проводит в Грузии тактику ползучей оккупации. Нельзя исключать появления на грузинских землях российских "зеленых человечков".

Об этом заявил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, комментируя массовые антироссийские протесты в Тбилиси, передает «Униан».

"В Грузии происходит ползучая оккупация, и эта оккупация будет активирована. По вчерашней информации, воздушное пространство Грузии уже было нарушено российскими военными вертолетами. Думаю, российская сторона попытается осуществить какое-то военное влияние", – сообщил Мамулашвили.

По его мнению, протесты в Тбилиси можно назвать "грузинским " Майданом".

"Протестные акции не прекратятся, пока люди, виновные во вчерашнем неадекватном использовании силы (разгоне протестующих. – Ред.), не уйдут в отставку. Или вся власть. Потому что сегодня в Грузии мы четко видим пророссийскую власть", — подчеркнул он.

"Надеюсь, это не перерастет в вооруженный конфликт", – добавил командир "Грузинского легиона".


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