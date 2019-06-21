Белорусы - Медведеву: До свидания, наш ласковый миша 11 21.06.2019, 20:18

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Активисты БНК встретили премьер-министра РФ и ответили на предложения по «интеграции».

«До свидания, наш ласковый миша», «Путин, мы не один народ», «Отстаньте от нас со своей интеграцией» - такие плакаты активисты партии «Народная грамада» и Белорусского Национального Конгресса Валентин Трокский, Григорий Погарцев и Сергей Спарыш развернули в фан-зоне «голодных игр», сообщает Telegram-канал «Баста!».

Акция стала ответом на недавние заявления представителей Кремля о возможном введении единой валюты и углублении интеграции между Беларусью и Россией.

Активисты были задержаны сотрудниками милиции в гражданском.

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