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CША усилят свое присутствие в Арктике

  • 22.06.2019, 15:58

Конгресс поручил Пентагону ответить на военное присутствие России в Арктике.

Комитет по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса США поручил Пентагону найти место строительства одного или нескольких новых стратегических портов в Арктике. Этот шаг, заявляют сенаторы, послужит ответом на расширяющееся российское военное присутствие в регионе, сообщает "Радио Свобода".

Министерство обороны США и Агентство морского и речного транспорта должны представить совместный отчет о проделанной работе в течение 90 дней, информирует издание Defense News. Сенаторы, среди прочего, обращают внимание на воссоздание российской базы “Северный клевер“ на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова, оснащенной радиолокационными станциями и противокорабельными ракетными комплексами.

Таяние льдов открывает потенциально новые торговые пути в Северном Ледовитом океане, и в этой связи Конгресс указывает на сильное отставание Америки от России в плане численности ледокольного парка, включая атомоходы. Для преодоления этого отставания Служба береговой охраны США разместила контракт в размере 750 миллионов долларов на разработку шести современных малогабаритных ледоколов.


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