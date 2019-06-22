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Как мы отдыхаем?

  • 22.06.2019, 20:17

Почти половина белорусов готова к работе во время отпуска

Сколько денег белорусы готовы потратить на отпуск, за счет чего могут сэкономить и куда чаще всего ездят? Исследование на эти темы провела компания Picodi.com. Как свидетельствуют данные опроса, 48% респондентов проводят отпуск на родине: чаще всего отдыхают в Минске, Бресте, Барановичах, Слуцке и у озера Нарочь. 52% опрошенных предпочитают набираться сил за границей. Самыми популярными странами для отдыха оказались Россия, Грузия, Египет, Испания и Турция, пишет «БелГазета».

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

В первую очередь стоит отметить, что 17% на отпуске не экономят. Большинство же старается каким-то образом минимизировать расходы на отдых. Среди самых распространенных способов - раннее бронирование отелей и заблаговременная покупка билетов, а также оформление горящих путевок со значительной скидкой. Из всего разнообразия возможностей некоторые белорусы выбирают малопопулярные недорогие направления (16%), ищут бесплатные достопримечательности (13%) или стараются не путешествовать в разгар сезона (6%).

В среднем отпуск обходится белорусам почти в BYN1190 на человека. При этом только 8% опрошенных путешествуют в одиночку. Можно себе представить, в какую сумму обходятся семейные поездки, а ведь 42% белорусов путешествуют именно с домочадцами. Наибольшим спросом пользуются поездки в разгар сезона (50%) или в бархатный сезон и межсезонье (34%), когда цены снижаются, наплыв туристов падает, но погодные и другие условия еще способствуют приятному отдыху.

ВРЕМЯ НА РЕЛАКС

Если рассматривать продолжительность отпуска, то 40% белорусов отводят на отдых не более семи дней подряд, еще примерно столько же (42%) могут себе позволить двухнедельный релакс.

Часто ли белорусам удается посвятить время туризму? 47% респондентов ответили, что выезжают на отдых раз в году. Немалая часть путешествует реже одного раза в год - таких набралось 21%. Лишь 9% сообщили, что путешествуют несколько раз в год, очевидно, весь свой отпуск посвящая посещению новых мест.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

73% белорусов самостоятельно занимаются организацией путешествий и отпусков, в основном потому, что так дешевле и гораздо удобнее, ведь в таком случае план поездки можно безболезненно перекраивать. Лишь очень немногие отметили, что не доверяют турфирмам.

Тех же, кто пользуется услугами профессиональных бюро путешествий, в основном привлекает то, что ответственность за поездку лежит на организаторах. Кроме того, для многих это просто удобно и экономит время.

СИЛА ПРИВЫЧКИ?

В основном белорусы предпочитают исследовать новые для себя направления (85%), и только 15% опрошенных периодически возвращаются на отдых в проверенные места. По данным Picodi.com, планировать отдых заранее предпочитают больше мужчины, чем женщины. В последнюю минуту решение о поездке принимают 28% женщин и 21% мужчин. Львиная доля путешествующих (55%) предпочитает отдых на пляже, 27% делают ставку на посещение достопримечательностей и музеев, а 18% выбирают активный отдых. 68% респондентов ответили, что предпочитают на отдыхе общественный транспорт, 22% пользуются услугами такси, 8% арендуют автомобиль, и только 2% передвигаются автостопом.

Что касается питания, то почти половина туристов из Беларуси (48%) выбирает местные блюда в ресторанах, надеясь таким образом ближе познакомиться с культурой, обычаями и историей места, в котором находятся. Тем не менее организованные обеды по системе all inclusive в отелях все еще пользуются спросом, их предпочитает 23% опрошенных.

И еще один любопытный штрих про наш отдых: опрос показал, что 44% белорусов готовы работать в отпуске!


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