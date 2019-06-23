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Эксперты рассказали, как быстро охладить салон автомобиля в жару

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  • 23.06.2019, 11:40

Специалисты дали несколько полезных рекомендаций.

В 2019 году лето в Беларуси выдалось особенно жарким, повезло, если в салоне автомобиля имеется кондиционер, однако и он спасает не сразу. Спасением от жары может стать светоотражающий экран, заранее закрепленный на лобовом стекле, он предотвратит попадание прямых солнечных лучей в салон, пишет riafan.ru.

Если ваш автомобиль имеет кожаный салон, держать жар такая отделка будет больше всего. Эксперты советуют держать в автомобиле одеяло или любую другую накидку, чтобы накрывать сидения на время длительного отсутствия. Не забудьте про руль, укройте его, чтобы избежать скорого износа, а также дискомфорта от высокой температуры.

Самым простым и действенным способом автомобилисты называют выбор правильной стоянки. Паркуйте свой автомобиль на крытых стоянках, уходя на работу или домой вы будете уверены, что тень, в которой припаркован автомобиль, никуда не исчезнет и транспортное средство избежит нежелательного нагрева, благодаря чему можно будет легко и быстро приступить к управлению. Если оставить автомобиль на платных стоянках возможности нет — ставьте машину в тень.


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