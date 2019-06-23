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Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с надписями о том, что часть их страны оккупирована РФ

  • 23.06.2019, 15:31
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Свою позицию продемонстрировали игроки трех клубов.

Футболисты некоторых грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с надписями, в которых выразили свое отношение к политике России, сообщает «Грузия Online».

Свою позицию продемонстрировали клубы «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави).

Источник: «Грузия Online»

Так, в Цхалтубо, на стадионе имени 26 мая, футболисты кутаисского «Торпедо» вышли на поле в черный майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией.

В Тбилиси, на стадионе «Михаил Месхи-2» состоялся матч между тбилисским «Локомотивом» и руставским «Рустави» — команды вышли в белых футболках также с надписями, утверждающими об оккупации Россией грузинской территории.

Кутаисцы победили со счетом 7:0, а встреча в Тбилиси завершилась вничью — 1:1.

Центральный матч тура между «Сабуртало» и батумским «Динамо» завершился вничью — 0:0.

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.

Протесты в Тбилиси начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы России Сергей Гаврилов.

Гаврилов открыл в парламенте заседание Межпарламентской ассамблеи православия. В этот момент он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Это возмутило депутатов от оппозиции из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», они прервали выступление и потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.

По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и ее представитель не должен был вести заседание.


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