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Владислав Колячонок: Во время драфта НХЛ просто ждал, кто в меня поверит

  • 23.06.2019, 16:45
Владислав Колячонок

Белорусский защитник поделился впечатлениями от драфта НХЛ.

"Я очень счастлив стать частью "Флориды". Во время драфта старался много не думать, а просто ждал, кто выберет меня, кто в меня поверит. И я счастлив, что таким клубом стала "Флорида"...

Переезд в Северную Америку оказался для меня очень полезным и хорошим опытом. Меня обменяли во "Флинт" из "Лондона", в этом сезоне я много времени проводил на площадке в сложных ситуациях. Мне кажется, что именно обмен стал ключевым событием в моей жизни, благодаря которому я оказался здесь", — как передает официальный сайт ФХБ, отметил хоккеист.


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