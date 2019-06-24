Посольство Сербии отказалась комментировать состояние здоровья посла в Беларуси 24.06.2019, 10:11

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Велько Ковачевич

Дипломаты сослались на внутренние инструкции.

Вечером 22 июня послом Сербии в Беларуси Велько Ковачевич почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Утром 24 июня в посольстве Сербии отказались прокомментировать Свободе состояние здоровья посла и подробности происшествия, сославшись на внутренние инструкции.

Официальная версия происшествия, которую «Нашей ниве» ранее озвучили в посольстве, такова: дипломату стало плохо, когда он провожал в минском аэропорту президента Сербии Александра Вучича.

Telegram-канал Nexta утверждает, что посла повезли на «скорой» с «Чижовка-Арены» и предварительным диагнозом назвали инсульт, а в результате обнаружили черепно-мозговую травму легкой степени и перелом трех ребер.

Вечером 23 июня посольство рассказала Onliner, что посол еще в больнице, точный диагноз неизвестен.