закрыть
23 июня 2019, воскресенье, 20:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Госпитализирован посол Сербии в Беларуси

  • 23.06.2019, 17:10
  • 1,860
Велько Ковачевич
ФОто: belta.by

Дипломату стало плохо в аэропорту Минска.

Госпитализирован посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.

Как сообщили «НН» в посольстве, он провожал в аэропорту Минска президента Сербии Александра Вучича, и дипломату стало плохо.

Как сообщает Nexta в своем телеграмм-канале, послу стало плохо на «Чижовке-арене» и его доставили в Больницу скорой помощи и поместили в отделение реанимации. Предварительный диагноз - инсульт.

В посольстве отмечают, что точный диагноз пока неизвестен, пока Ковачевич проходит обследование.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип