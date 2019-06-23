Госпитализирован посол Сербии в Беларуси
- 23.06.2019, 17:10
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Дипломату стало плохо в аэропорту Минска.
Госпитализирован посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.
Как сообщили «НН» в посольстве, он провожал в аэропорту Минска президента Сербии Александра Вучича, и дипломату стало плохо.
Как сообщает Nexta в своем телеграмм-канале, послу стало плохо на «Чижовке-арене» и его доставили в Больницу скорой помощи и поместили в отделение реанимации. Предварительный диагноз - инсульт.
В посольстве отмечают, что точный диагноз пока неизвестен, пока Ковачевич проходит обследование.