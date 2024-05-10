На въезде из Польши в Беларусь украинка задала вопрос и лишилась $26 тысяч 13 10.05.2024, 7:57

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Она не знала, как оформлять деньги, и спросила на зеленом канале.

Гражданка Украины въезжала из Польши в Беларусь на автобусе через Брест и везла с собой крупную сумму. Но дальше таможни провезти не удалось, и своих денег женщина больше не увидит. Подробности стали известны из постановления суда.

Женщина в декабре 2023 года уехала из Украины вместе с мужем к родственникам — из документа не вполне ясно, в Польшу или в Россию. В январе 2024-го она одна поехала на родину, чтобы продать оставшиеся там дом и автомобиль. А в конце февраля возвращалась к мужу через Беларусь и везла с собой вырученные от продажи деньги и все остальные накопления семьи. Всего у нее было 25 735 долларов, 375 евро, 2600 российских рублей, 5 белорусских рублей и 11 гривен — в эквиваленте это почти 26,2 тыс. долларов.

Украинка была в курсе, что суммы больше 10 000 долларов нужно декларировать, но где и как это делать, не знала: она въезжала в Беларусь второй раз в жизни и впервые — с деньгами. Выйдя ночью из автобуса на пропускном пункте, она, как и в прошлый раз, пошла вместе с остальными пассажирами в очередь на зеленый коридор.

К женщине подошел сотрудник таможни и спросил, имеются ли у нее деньги для декларирования. Она ответила утвердительно и сообщила, что везет больше 20 000 долларов, сама показала купюры. Украинку отвели в сторону, пересчитали деньги и заявили, что она нарушила порядок декларирования. На женщину составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.5 КоАП о недекларировании денежных средств. А сами деньги забрали.

Пересекла черту

Суд состоялся через месяц, 28 марта, сама иностранка на него не приехала — ее представлял адвокат. Согласно объяснениям женщины, она не знала порядка декларирования, но совершенно не скрывала, что везет деньги, и добровольно их показала. При этом она подписала протокол и согласилась с правонарушением.

Таможенники же на суде заявили, что, ступив за линию зеленого коридора, украинка фактически заявила об отсутствии товаров и денег, подлежащих декларированию. До этого момента у нее было время ознакомиться с информационными стендами на таможенном посту, где рассказывается о порядке декларирования, также она имела возможность до входа на зеленый коридор обратиться с вопросом к сотруднику таможни, но ничего из этого женщина не сделала. А значит, в ее правонарушении нет никаких сомнений.

У сотрудников таможни была даже видеозапись, на которой запечатлено нарушение. Но видеофайлы на диске попросту не открылись, и на суде их никто не увидел. Однако помехой для судьи это не стало. Кроме того, адвокат предоставила договоры купли-продажи в подтверждение происхождения денег женщины, но это не сыграло никакой роли.

Без конфискации? С конфискацией

«Нормы закона при перемещении через таможенную границу денежных средств не соблюдены, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности она должна была и могла предвидеть возможность наступления вредных последствий их несоблюдения», — отмечается в постановлении.

Суд пришел к выводу, что украинка виновна во вменяемом ей правонарушении. И даже как будто проявил гуманность — назначил ей минимальный штраф в размере пяти базовых величин, или 200 рублей.

Но, несмотря на то, что ч. 2 ст. 15.5 КоАП предусматривает возможность наказания в виде штрафа как с конфискацией незадекларированных средств, так и без конфискации, в этом случае (как и практически во всех подобных случаях) беларусский суд постановил конфисковать всю изъятую сумму.

Украинка лишилась более чем 26 000 долларов — всех сбережений ее семьи.