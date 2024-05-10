В Мариуполе на День Победы разгромили базу оккупантов 10.05.2024, 7:48

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Россиянам устроили «салют» вечером 9 мая.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области вечером 9 мая было громко не от салютов. В городе раздавались взрывы и работала вражеская ПВО. Об этом (сообщил https://t.me/andriyshTime/21670) советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Салют. Что-то уже пылает», — проинформировал Андрющенко.

Он добавил, что на место взрыва отправились пожарные и медики скорой помощи.

Впоследствии чиновник проинформировал о повторных взрывах в Приморском районе Мариуполя, или в Мариупольском районе.

«День начался плохо, но завершился прекрасно. Эпицентр (взрыва — ред.) на территории бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой давно базируются оккупанты. Базировались. На территорию кондитерской уже заехала карета скорой помощи», — прокомментировал взрывы Петр Андрющенко.

Через несколько минут один из местных «блогеров» на видео рассказал, что в городе произошел масштабный пожар, о чем ему лично сообщили спасатели, с которыми он пообщался, но сам «блогер» уверен, что это были прилеты.

«Это по улице Митрополичья. В Мариуполе все огонь. Возможно, это что-то там, где-то там, непонятное. Все четко, все ровно в Мариуполе. Или это обычный пожар с каким-то мощным бабахом газового баллона, или сбитие ракеты, упали обломки какие-то и произошло возгорание. Я склоняюсь ко второму — потому что работала ПВО, скорее всего упали обломки и произошло возгорание», — поделился мыслями мужчина.

Российские военные блогеры также говорят о ракетной атаке в Мариуполе.