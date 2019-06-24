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Как жительница Латвии возрождает доблесть крылатых гусар ВКЛ

  • 24.06.2019, 11:30

Юлия Троксне из Риги тренируется в Беларуси.

«Детство у меня закончилась, когда я сломала позвоночник. Я слетела с лошади на бетонную плиту», – рассказывает Юлия Троксне из Риги, героиня программы «Welcome в Беларусь». Но несмотря на тяжелую травму, она открыла свой конный клуб. Чтобы усвоить новые элементы конной езды, Юлия отправляется в Беларусь, не представляя, какие испытания ждут ее во время мастер-класса, сообщает «Белсат».

Гостью из Риги согласился обучать Павел Калинков, владелец усадьбы «Золотая шпора».

Как и Юлия, Павел увлекается лошадьми, у него есть собственная конюшня. Кроме того, он занимается исторической реконструкцией, участвует в рыцарских турнирах и обладает большой коллекцией костюмов и реплик оружия времени Великого Княжества Литовского. Павел профессионально организовывает исторические шоу.

«Это джигитовка, это трюки, это работа оружием, это рыцари, которые бьются в полных доспехах, крылатые гусары. Это 1812 год, последние защитники Великого Княжества Литовского. Мы живем в этой динамитной смеси и получаем от этого полный кайф», – с восторгом рассказывает реконструктор.

Павел знакомит Юлию с кобылой Запеканкой. Та принимает гостью из Риги не очень вежливо.

«Я говорила, что никогда в жизни работать с кобылой не буду, так как это как с женщинами: сегодня я хочу, завтра – не хочу, сегодня у меня плохое настроение, и я вообще не буду. Я работала только с кастратами, с меринами», – делится впечатлениями латышка.

Несмотря на недоверие кобылы, учитель Юлии предлагает ей проехаться на Запеканке сначала с пиками, с саблей, а позже – в тяжелом доспехе.

«Это лучший доспех, что у нас есть, самый красивый – крылатого гусара XVII века, Великого Княжества Литовского. Это лучшая кавалерия Европы того времени – та, что спасла Вену от турок, громила шведов с огромным преимуществом их сил над нашими», – рассказывает Павел.


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