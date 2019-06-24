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«Баста»: В Минздраве готовы есть то, чем кормят людей в больницах?

  • 24.06.2019, 12:03
Фото: БелТА

Что общего между броненосцем «Потемкин» и областной больницей в Витебске.

Пациентов Областной клинической инфекционной больницы в Витебске угощают компотом из сухофруктов с червями. Фото прислано подписчиком. Мы, конечно, уже привыкли, что нам скармливают некачественные просроченные продукты, но инцидент произошел в детском отделении, пишет телеграм-канал «Баста».

Недавняя история, связанная с коррупционными скандалами в Министерстве здравоохранения и делом медиков, чиновников ничему не научила. Может, им стоит напомнить о более давних событиях?

В июне 1905 года из-за таких же вот червей вспыхнул бунт на российском броненосце «Князь Потемкин Таврический». Закончилось все очень печально для вороватых офицеров. Часть из них выкинули за борт, а оставшимся достался протухший червивый борщ, которым ранее кормили простых матросов. И неизвестно, кому повезло больше.

А наши жулики из Минздрава готовы есть то, чем кормят людей в больницах?


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