закрыть
24 июня 2019, понедельник, 13:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В России началиcь нападки на грузинское вино

5
  • 24.06.2019, 13:04

Роспотребнадзор заявил, что в последние годы качество грузинского алкоголя ухудшилось.

С 2014-го по 2018 год, по данным службы, в 2,9 раза — до 203 тысяч литров — выросло количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской продукции, сообщает «Медуза».

По данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы РФ, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич