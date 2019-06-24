В России началиcь нападки на грузинское вино 5 24.06.2019, 13:04

Роспотребнадзор заявил, что в последние годы качество грузинского алкоголя ухудшилось.

С 2014-го по 2018 год, по данным службы, в 2,9 раза — до 203 тысяч литров — выросло количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской продукции, сообщает «Медуза».

По данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы РФ, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.