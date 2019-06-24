В Украине из-за смерти активиста уволили руководство полиции Винницкой области

В Украине из-за смерти активиста уволили руководство полиции Винницкой области1
- 24.06.2019, 14:48
- 1,854
Активиста «Гражданской позиции» избили полицейские.
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил на брифинге в Виннице 24 июня, что уволил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса и его заместителя Сергея Сокиряна из-за смерти активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого, сообщают "Українські новини".
По словам Князева, он удовлетворил рапорт Педоса об увольнении, исполняющим обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области стал Руслан Мороз.
Сокирян уволен со своей должности и из органов полиции. Вместо него назначили Игоря Мандриковича – начальника областного подразделения внутренней безопасности полиции.
Кроме того, по словам Князева, четырех начальников районного отдела полиции в Винницкой области привлекли к дисциплинарной ответственности.