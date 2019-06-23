В Виннице умер соратник Гриценко, член партии «Гражданская позиция» Алексндр Комарницкий 23.06.2019, 21:19

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Комарницкий (слева) умер после того, как его избил полицейский

Фото: Сергей Гайструк / Facebook

Накануне он был избит полицейскими.

23 июня член партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Александр Комарницкий умер в больнице после того, как был избит полицейским в Виннице, сообщил его однопартиец Сергей Гайструк в Facebook.

"Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины Александра Комарницкого. Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан, побила Сашу до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел", – написал он.

В связи со смертью однопартийца лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко потребовал немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области.

13 июня Гриценко сообщил, что Комарницкого на остановке в Виннице жестоко избили полицейские. После этого мужчина попал в реанимацию, не приходил в сознание.

23 июня, до смерти Комарницкого, пресс-служба Нацполиции сообщила, что по факту случившегося открыто уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

По версии правоохранителей, полицейский попросил Комарницкого быть понятым во время следственных мероприятий, но он отказался и "некорректно выразился".

"Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую", – говорится в релизе.

Нарушителя, а также четверых руководителей Главного управления Нацполиции (ГУНП) в Винницкой области отстранили от выполнения обязанностей, начато служебное расследование, готовятся документы на увольнение главы ГУНП.

Материалы расследования передали следователям Государственного бюро расследований (ГБР).

Сегодня полицейскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Накануне, 22 июня, ГБР объявило ему подозрение по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождающееся насилием), сообщили в бюро.