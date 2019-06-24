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Верхом на Путине

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  • Саша Сотник
  • 24.06.2019, 18:16
  • 1,631
Саша Сотник

Несись, душа, по нашим кочкам!

Сколько раз вам говорить, россияне: «Нельзя завтракать перед «Прямой линией» Путина!» Но глупая надежда опять нашептывает: «А вдруг он опомнится? Достанет из кармана дамский пистолетик и выстрелит в самый центр …. в прямом эфире, войдя в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый рейтинговый спикер?..» Но всякий раз случается одно и то же: многочасовой сеанс вранья с пошлыми шуточками и заранее заготовленными «краеугольными» заявлениями. «Полтора миллиона челобитных! 400 тыс. SMS! Миллион видео-обращений!» - экстатически постанывая, сообщает эфирная ведущая и уточняет: «Каждое обращение записывается и поступает в дальнейшую обработку». ФСБ и местные «царьки» потеют, вычисляя недовольных и обновляя списки неблагонадежных.

Зато в студии собралась самая «няшная» публика: фигуристы, футболисты, артисты, пианисты. Юный музыкант, подтекая от волнения, анонсирует свою просьбу к Государю: «хотелось бы собачку». Вот подарит ему Путин четвероногого друга – и страна заколосится! Вода заряжается, тазики всей страны готовы к наполнению.

«Когда станет легче жить? Когда повысят зарплату? Когда, Владимир Владимирович?..» - Ответ: «Будем разбираться. Надо вникнуть. Леса горят? – у МЧС сложная ситуация. Мы выделили деньги. Зарплату будем поднимать. Мы столкнулись с шоками, и не только от санкций. Постепенно доходы стали восстанавливаться. Было 33 тысячи - стало 45.» Не хватает врачей? – выход есть: закабалить выпускников медучилищ и ВУЗов посредством «закрепления за регионами». В уральском селе уже появился фельдшерский кабинет, как символ возрождения медицины!

В тошнотворном шоу «отдувается» не только сам «царь», но и «государевы люди» - журналисты, местные специалисты, федеральные министры. Врём вместе, хором и сообща. Лейтмотив: «Уровень благополучия повышается, просто конкретно вам не повезло. Но коснется обязательно. У нас – дерзкие планы, плоды от их реализации обрушатся на вас уже завтра. Или через год. А если этого не случится – значит, вы умерли. Просто снова не повезло. Вы – хронический неудачник, сами виноваты. Зато остальные – взвоют от результатов реализации нацпроектов. Положительные тенденции уже есть. А потом – закачаетесь от толчка, ошалеете от прорыва! Мусорная проблема? – деньги выделены. Ипотека? – я поговорил с Силуановым, проблема решена, выделения уже есть!.. Санкционные потери? – у нас – 50 млрд. долларов, у Евросоюза – 240! От импортозамещения сплошной профит. Появились свои двигатели, а сколько мы экспортируем в сфере сельского хозяйства!.. Мириться с Западом не собираемся. Пока я в Кремле – санкции сохранятся, ничего не изменится. А уходить я не собираюсь!»

Тазы полны, несите вёдра!.. Зрелые люди из зрелой банды едросни «взяли на себя ответственность» по спасению страны от результатов работы «бандитов из лихих 90-х». Путин докладывает о росте промышленности, противореча Росстату, накануне выдавшем гостайну о замедлении роста в 5 раз. Вождь рапортует: «У нас нет долгов МВФ, у нас нет инфляции, как в 90-е, у нас нет невыплат зарплат и пенсий!..» Он не знает, что бастуют работники хлебокомбинатов и бригады скорой помощи, что работники метростроя бастуют с завидной периодичностью – именно по причине невыплат зарплат? Да все он знает, просто врет. Его задача – сбить растущий накал недовольства населения. Кудрин, дрейфуй активнее в сторону Глазьева! О коррупции – вопрос из Магадана, с намеком «все там будете». «Царь» отбивает DDoS-атаки, отметает обвинения, ищет пульс и держит на нем правую лапу, левой раздавая то конфетки, то – «черные метки». Бизнес-климат ухудшается, но залоги все решат. Учитесь делиться, и все у вас наладится. Либерализации статьи 228 не будет, просто надо наладить контроль за полицейскими. И не смейте глумиться над символами государства! Гоблин-Пучков врывается в прямой эфир, чтобы потребовать посадок «за фейковые новости», после чего Путин приравнивает всех распространителей неудобных новостей к террористам. «Точку экстаза» нащупывали долго и, наконец, в районе Ботлиха натеребили: «Позвольте поднять бокал за ваше здоровье и за победу!..» О, кормилец и поилец, противозападный наш ёж и антибендеровский терминатор! Соль Земли, слёзы и сопли Вселенной. Пашите и дальше на солнечных батареях, подпитываясь энергией земли! Дорогой вы наш Леонид Ильич Путин!..

Вёдра наполнены, заряжена вода, искрит телевизор от экстатического напряжения. Интернет-провод будет перерезан, законы ужесточатся, а глобальная ложь станет межгалактической. «Сепаратисты ДНР – ополченцы, и ни слова про MH-17!»

Сухой остаток: перехвата инициативы в прямом эфире не случилось. «Плешивая линия», причесанная по всей площади, вновь предъявила стране патологического лжеца, цепляющегося за власть над «ядерным чемоданчиком». Ибо только его наличие превращает этот круглый ноль в «политическую палочку Коха». Впереди – встреча с Трампом, и уже звучит намёк на окончание срока действия Договора СНВ-3, ибо «хочешь мира – готовься к войне». Для россиян это означает еще большую налоговую нагрузку, снижение уровня доходов и качества жизни. А еще им надо готовиться к новым спец-терактам, потому что только так Кремль сможет осуществить «перехват инициативы» в закипающей стране. У Путина остался один союзник: это – ваш страх, и он должен раздуться до небес, затмив собой все остальные проблемы. Ведь когда вас взрывают «неведомые внутренние враги» - надо только снова дать карт-бланш тому, кто «вытащил страну в 1999-м» и «продолжает тащить», подслащивая вашу горькую участь «рязанским сахаром».

Вы же так хотели величия? – вот оно! Супер-сахар, супер-оружие и сверхзвуковая гордость обеспечат вам попадание в наш суверенный супер-Рай. Несись, душа, по нашим кочкам! Верхом на Путине несись…

Саша Сотник, Sotnik-TV


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