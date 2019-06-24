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Глава скаутинга «Флориды»: Белорус Колячонок изначально находился у нас на карандаше

  • 24.06.2019, 19:17
Фото: zimbio.com

Джейсон Букала прокомментировал выбор белорусского хоккеиста во втором раунде драфта НХЛ.

Директор скаутского отдела "Флориды" Джейсон Букала прокомментировал выбор белоруса Владислава Колячонка во втором раунде драфта НХЛ-2019

"Отличное катание. Габаритный. Худощав, но при этом неплохо сложен. Ему пришлось преодолеть определенные трудности. Но он не подавал виду, что что-то идет не так. Влад перешел во "Флинт" — в команду, находящуюся в стадии перестройки, и это многое говорит о его характере. Колячонок просто хочет стать хорошим игроком.

Мы поместили его в наш список андерэйджеров еще в прошлом году, после ЮЧМ, поэтому следили за ним весь прошлый год. Для нас было неважно, в какой лиге он играет. Влад изначально находился у нас на карандаше", — цитирует Букалу hockey.by.


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