Куда в Минске отдать ненужные вещи 25.06.2019, 21:01

Список адресов.

Костюм в полоску со школьного выпускного. Черное фетровое пальто на размер больше, которое одевалось еще в нулевые. Стопка ненужных футболок-презентов с пресс-мероприятий. Как избавиться от ненужных вещей с пользой для общества, пишет «Зеленый портал».

В мусорный контейнер — жалко и неэкологично, а у знакомых и родственников своих хватает. Дальше собраны варианты, как можно избавиться от ненужной одежды с пользой для общества.

Вещи можно передать в Красный Крест.

Здесь собирают одежду, обувь, сумки, рюкзаки, одеяла, игрушки круглосуточно в специальные контейнеры.

В Минске работают три точки: первая — в Каменной Горке, у самой МКАД, на автозаправке А-100 (улица Казимировская, 39); вторая — возле Ботанического сада, тоже на автозаправке А-100 (улица Академическая, 34), третья — уже за МКАД, в деревне Валерьяново (улица Боровая, 7). Принимаются только чистые вещи, без повреждений, сложенные в пакет. Все добро несколько раз в месяц вынимается из контейнеров и передается малообеспеченным семьям, инвалидам, пожилым людям.

У верующих читателей есть вариант принести одежду в столичные храмы и монастыри. Тут прием вещей для нуждающихся происходит ежедневно, (почти) в любое время дня:

храм в честь Минской иконы Божьей матери (улица Голодеда, 60, +375 17 341−82−06);

Свято-Елисаветинский монастырь (улица Выготского, 2, второй пост охраны, +375 17 289−89−19). Контейнеры находятся возле паркинга;

костел Святого Симеона и Святой Елены, или Красный костел, (улица Советская, 15, +375 17 200−44−15). Контейнеры стоят внутри храма, у бокового входа;

религиозная миссия «Благотворительное общество Каритас». У общества есть обширная сеть представительств в каждом регионе страны, в том числе и Минске, куда можно принести вашу одежду.

Кроме священнослужителей и активистов, занятых гуманитарной деятельностью, существует целый спектр благотворительных учреждений и инициатив, собирающих для малоимущих белорусов одежду и обувь.

Самое известное среди них — это благотворительный проект KaliLaska (пункт приема — улица Веры Хоружей, 18/2, +375 29 606−11−04, +375 29 606−11−90), который с 2013 года служит посредником между владельцем одежды и благотворительной организацией. Большая часть отданных вещей сразу передается нуждающимся, а 5% от общей массы продается в их магазине на улице Машерова, 9, чтобы покрыть услуги аренды, логистики, гонорар сотрудникам.

Есть одно неудобство — прием вещей ведется только два раза в месяц (ближайший день — 29 июня), так что поездку стоит спланировать заранее.

Также можно просто приносить вещи для детей и взрослых сюда:

Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства (улица Ваупшасова, 42, +375 17 273−96−98). Режим работы: с 8.00 до 17.00 (13.00−14.00 — обед);

Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам (улица Сердича, 9, +375 17 256 73 90). В столице режим работы: с 9.00 до 17.00 (кроме выходных);

Благотворительное общество «Чернобыльский аист» (проспект Независимости, 78, +375 17 280−36−20). Здесь работает волонтерский клуб, принимающий гуманитарную помощь для детей в интернатах;

Белорусский фонд милосердия и здоровья (улица Карла Маркcа, 39, +375 17 327−28−80). Режим работы: с 9.30 до 16.30 (кроме выходных);

Ассоциация многодетных родителей (улица Короля, 4, +375 17 322−42−18). Режим работы: с 9.00 до 18.00 (кроме выходных);

социальный сервис «Банановый фургон» (переулок Ломоносова, 5, +375 33 341−35−75). Работает по принципу проекта KaliLaska: часть вещей отдают нуждающимся, кое-что продают для помощи соцпроектам. Главное отличие — ездить никуда не нужно. Просто оставляйте заявку, она обрабатывается в течение недели, и договаривайтесь на транспортировку одежды на автомобиле;

международная инициатива «Еда вместо бомб». Активисты здесь в основном занимаются кормежкой бездомных, но вещи сюда тоже можно принести, особенно обувь больших размеров. Писать организаторам по всем вопросам нужно в личные сообщения комьюнити.

Если у вас завалялось много испорченной и рваной хлопчатобумажной (не синтетической) одежды, старых полотенец, пледов и прочего тряпья — все это можно отдать зоозащитникам и велоактивистам:

Коммунальное предприятие «Фауна города». Сюда привозят отловленных на улицах столицы животных, в основном бездомных кошек и собак, перед усыплением. Здесь всегда нужны пледы, одеяла, простыни, полотенца. То, что хлопковое, стелят котам, предварительно разрезав, теплые большие вещи отдают собакам на подстилки зимой (улица Гурского, 42, +375 17 256−17−74);

Общественное объединение защиты животных «Эгида». Здесь тоже нуждаются в вещах из натуральной ткани, которые пойдут на обслуживание бездомных животных: старые одеяла, пледы, подстилки и прочее. Поскольку работает сразу несколько приютов: «Дом собачьей надежды», «Домик спасенных душ», Минская амстафф-команда, Лига помощи ретриверам, — перед поездкой лучше позвонить волонтерам и узнать, где помощь нужнее: +375 29 630−79−33, +375 29 396−89−68;

велокухня «Гараж 38». Это бесплатная веломастерская общественной организации «Минское велосипедное общество», где тоже будут рады старым тряпкам для ремонта байков — протирать детали и инструменты от грязи (проспект Независимости, 44Б, гараж № 38);

Самый ненапряжный вариант — сфотографировать свои вещи, добавить к ним описание и закинуть объявления на действующие онлайн-ярмарки, специальные группы в соцсетях или на форумах.

Если с продажей возиться неохота, вещи всегда можно отдать бесплатно. Это окажется еще более простым занятием, тем более что «нуждающийся» сам к вам приедет забрать вещь:

поможет «Куфар» (просто укажите в статусе объявления «бесплатно») или «Онлайнер» (нужная тема на форуме и раздел на барахолке);

россыпь тематических групп во «ВКонтакте» (раз, два, три), фейсбуке (раз, два), «Одноклассниках» (раз);

мобильное приложение «Отдам Даром Беларусь — бесплатная барахолка», работающее на Android.

И в конце небольшой совет: лучше заранее отказаться от покупки ненужной вещи, чем потом пытаться от нее избавиться.