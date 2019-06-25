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Придется ли Беларуси из-за засухи закупать зерно?

  • 25.06.2019, 23:11

Синоптики рассказали, как жаркая погода отразилась на зерновых культурах.

Прошедшие в последние дни дожди восполнили дефицит почвенной влаги в ряде областей Беларуси, однако из-за неравномерности осадков в некоторых районах засуха сохраняется, сообщили interfax.by в Белгидромете во вторник.

"Прошедшие дожди наиболее существенно пополнили содержание почвенной влаги на значительной территории Брестской, Гомельской, в южной части Минской и местами в остальных областях. Однако из-за неравномерного распределения осадков в ряде районов республики, особенно в восточных и юго-восточных районах Гомельской области и в северо-западной части страны, дефицит почвенной влаги сохраняется", - говорится в сообщении Белгидромета.

По информации синоптиков, повреждения зерновых колосовых культур от засухи отметили метеостанции Могилевской, Минской, Гродненской областей, а также юго-запада Витебской области. Наиболее пострадали от засухи зерновые культуры в северо-восточной половине Гомельской области – здесь наблюдается гибель посевов.

"Ожидаемые во второй половине текущей недели кратковременные дожди по территории Беларуси по-прежнему пройдут неравномерно. В отдельных районах почвенная засуха может сохраниться. На преобладающей же территории Беларуси улучшение влагообеспеченности в сочетании с ожидаемым понижением температуры будет способствовать наливу зерна колосовых культур", - добавили в Белгидромете.

Там также проинформировали, что у ярового ячменя и овса на большинстве площадей в южной половине страны и местами в северной уже начался налив зерна – наступила молочная спелость. Это произошло на неделю-две, местами на три, раньше, чем в прошлом году. У яровой пшеницы во многих районах отмечается цветение. У озимых зерновых культур продолжается налив зерна. Местами в Брестской области на посевах озимого ячменя отмечена восковая спелость.


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