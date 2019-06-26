Как детей в Беларуси поделили на касты 8 Татьяна Гусева, «Солидарность»

26.06.2019, 9:49

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Почему качественные медицинские услуги были недоступны тем, кто живет за МКАДом?

После назначения на пост главы Минздрава Владимир Караник сказал, что намерен в первую очередь обратить внимание на организацию доступной и качественной медицинской помощи для наших граждан. Уверена, многие белорусы подписались бы под этими словами.

Предшественник Валерий Малашко после того, как возглавил Минздрав, также говорил о том, что доступность и качество медицинской помощи населению во всех регионах нужно повысить.

О том, насколько доступна медицинская помощь в регионах, приведу пример из личного опыта.

В апреле в группе детского сада, который посещает мой сын, ребенок заболел ветрянкой. Поскольку сын часто болеет, решила сделать вакцину от ветряной оспы. Ее делают в течение 72 часов после контакта с заболевшим ребенком. Но оказалось, что в Слуцкой детской поликлинике такой вакцины нет. Руководство поликлиники объясняет, что такая ситуация уже несколько лет. Вакцину заказывают, но не получают. Раньше такую прививку делали только на платной основе.

Я обзвонила частные медцентры в Минске: вакцину они не закупают. Ни в одной детской поликлинике Минской области нет вакцины от ветряной оспы — подтвердили в управлении здравоохранения Миноблисполкома. Более того, оказалось, нигде в стране ее нет. Кроме Минска. В столице детям делают эту прививку бесплатно по желанию родителей — если ребенок контактировал с больным ветрянкой. Вакцина закупается за счет средств местного бюджета.

В Минском городском центре вакцинопрофилактики мне объяснили: вакцина только для детей из Минска. Вы из Слуцка? Ничем не можем вам помочь. Езжайте в Литву — делайте прививку там.

Истекали 72 часа, в течение которых я могла сделать прививку ребенку. Я не успевала открыть визу и доехать до Вильнюса.

Во всех европейских странах, а также в США и Канаде вакцинация от ветряной оспы является обязательной. В России эту прививку вводят в национальный календарь с 2020 года. В Беларуси вакцинация от ветряной оспы доступна только жителям Минска, после контакта с заболевшим. Получается, детей в Беларуси поделили на касты. Есть столичная прописка — прививайся бесплатно, нет — поезжай за границу и делай за деньги.

Знакомый врач объяснил мне, что в Беларуси нет прививок от ветрянки на платной основе. Уже около двух лет «Варилрикс» не завозят, «Окавакс» — ещё дольше. Причина — низкая востребованность этих прививок на платной основе. Производителям не интересно завозить небольшие партии. Единственная имеющаяся вакцина — это закупленная государством китайская. Она есть в некоторых больницах и в детских поликлиниках Минска на бесплатной основе.

Медик пояснил, что я могу попросить руководство детской поликлиники заказать прививку. По его словам, это займет много времени. Кроме того, нет нормативных документов, которые бы обязывали поликлинику иметь вакцину от ветрянки. Гарантии по ее предоставлению касаются только детей, которым планируется или проведена трансплантация органа/ткани.

Мой ребенок не заболел ветрянкой, но это может случиться в любой момент. Прошло два с половиной месяца. Вакцин от ветряной оспы в Слуцкой детской поликлинике не появилось. Мы в листе ожидания, и как только вакцина появится, у нас будет возможность сделать ее на платной основе. Вопрос в том, поступит ли вакцина в нашу поликлинику.

Это лишь один из примеров, который наглядно показывает доступность медицины в регионах. Я могла бы привести и другие — из собственного опыта. Например, о том, почему в приемном отделении слуцкой больницы в выходной день педиатр при подозрении на отит не вызывает лор-врача ребенку, у которого неделю держится высокая температура. Выходит, по таким поводам дежурного лор-врача из дома не вызывают, а в отделении его нет. Диагноз «отит» подтвердится спустя неделю на приеме у врача в поликлинике.

Или о том, почему при подозрении на пневмонию делают снимок, а расшифровать его в выходной день некому, и нужно ждать понедельника.

В своем первом интервью на посту министра Караник заявил о том, что «стоит задача обеспечить всем без исключения здоровую и долгую жизнь».

Хотелось бы увидеть, как медицинская помощь и медицинские услуги на самом деле станут доступными не только жителям столицы, но и тем, кто живет за МКАДом.

Татьяна Гусева, «Солидарность»