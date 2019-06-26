Почему в Беларуси молодежь не спешит создавать семью 64 26.06.2019, 10:30

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Мнение психолога, незамужних и неженатых белорусов.

«Брестская газета» спросила у психолога и у незамужних и неженатых брестчан, которым уже около тридцати лет отроду, почему современная молодежь не спешит ставить штамп в паспорте.

Екатерина, психолог:

– Современная молодежь не спешит жениться из-за неготовности брать на себя ответственность за другого человека, нежелания работать над собой и своими отношениями. Это вызвано рядом причин:

ленью, когда у людей отсутствует желание строить долгосрочные спокойные, доверительные отношения;

нехваткой времени, что является следствием нечеткого планирования собственного свободного времени;

усталостью, из-за которой люди начинают проводить много времени за компьютером или с телефоном, вследствие чего виртуальное общение заменяет живое;

воспитанием в семье – к сожалению, многие люди не видели примера создания гармоничных отношений;

желанием пожить для себя – современная молодежь предпочитает сначала стать на ноги и всем обзавестись, а уж затем заключать брак, создавать семью и рожать детей.

Все вышеперечисленное является проблемой. Люди мало общаются и не желают решать конфликтные ситуации, замыкаются или кричат друг на друга, вместо того чтобы спокойно выслушать партнера и прийти к общему выводу самостоятельно, без посредников (родственников, друзей).

Для создания семьи необходима не только физиологическая зрелость, которая наступает к 20 годам, но и психосоциальная, которая начинается с 26 лет. Конечно, лучше вступать в брак в молодости, когда у человека есть возможность сделать самостоятельный выбор и внутренняя готовность к этому. У каждого свои мотивы вступления в брак: любовь, материальное благополучие, желание иметь детей и т. д.

Помните, что любви все возрасты покорны. Любите и будьте любимыми!

Татьяна, путешественница и журналистка:

– Сегодня у современной молодежи появилось столько возможностей, что нашим родителям в таком возрасте и не снилось. Считаю, что по этой причине не торопятся жениться. Мы можем путешествовать, заниматься наукой, строить умопомрачительную карьеру.

Обратите внимание, что в современном обществе уже даже старшее поколение не осуждает молодых людей, проживающих вместе без заключения официального брака. Зачем торопиться ставить штамп в паспорте, если вся жизнь еще впереди? К тому же женитьба – далеко не единственное развлечение. Лично я не вижу никакой проблемы в том, что молодежь не спешит жениться.

Считаю, что семью надо создавать тогда, когда люди к этому готовы, есть желание, подходящий партнер, общие цели и т. д. Лично я не думаю, что ребенок в 18 лет способен на такой осознанный шаг, но и не исключаю таких случаев.

В мой адрес периодически поступают упреки от посторонних людей, что пора создавать семью. Я всегда их жестко пресекаю. В нашем обществе почему-то лезть к человеку в душу считается обыденным делом. Со стороны родных замечаний практически нет. Родители периодически ворчат, но это срабатывает наше совковое «быть как все». В целом они уже давно смирились, что я человек, который сам себе на уме. Я не буду просто так подстраиваться под общепринятые нормы, если они мне не подходят.

Егор, инженер-энергетик:

– Возможно, современная молодежь боится ответственности, поэтому и не спешит жениться. Старшее поколение вбило в голову, что это очень ответственный и решительный шаг. Глядя на взрослых, которые в абсолютном большинстве были разведены как минимум раз, молодежь не торопится жениться, чтобы через год развестись.

Да и вообще, эта категория людей вроде никогда особо не рвалась заключать брак, хоть и есть исключения. У меня знакомая очень хотела выйти замуж. Это было ее мечтой и целью в жизни. И что получилось? Вышла, «залетела», развелась, скоро родит. Ей всего 19, а уже мать-одиночка.

Также многие думают, что как только заключишь брак, тебя потеряют друзья. У многих это представляется как граница между веселой жизнью и семейной рутиной. Хотя в жизни, на мой взгляд, ничего не меняется.

Я не думаю, что нежелание выходить замуж является проблемой. Проблема в том, что я описал выше: по ошибке молодости выйти замуж, «залететь» и остаться матерью-одиночкой. Лучше подрасти, набраться ума и опыта.

Считаю, что семью надо создавать тогда, когда ты к этому готов. Если речь идет конкретно о цифре, то скажем, в 25 лет. Это именно тот возраст, когда чаще всего тебя уже не беспокоят военкомат с армией, учеба, нет проблем с выбором профессии и поиском работы. К этому возрасту большинство парней уже либо отслужили, либо получили военный билет по другим причинам.

Также к 25 годам уже можно получить профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование. Стоит ли про работу что-то говорить? Конечно, семью можно создать и в 18 лет, если нет цели получения образования и есть человек, который готов тебя содержать. Но я бы не советовал.

Марина, менеджер по продажам:

– В современном мире молодые люди на первое место ставят образование и карьеру, а личная жизнь стоит уже на втором. Практически все хотят сначала пожить для себя, увидеть мир, приобрести имущество. Только после всего этого люди начинают строить свою личную жизнь.

Нынешняя молодежь более разборчива в вопросах брака и проще к нему относятся. Для современных людей роспись в ЗАГСе уже не так важна, ведь можно жить вместе и строить совместный быт без штампа в паспорте. Его наличие не означает, что брак будет долгим и счастливым. Некоторые могут поставить штамп и развестись уже через месяц, да еще и со скандалом. Здесь все зависит от людей и того, насколько они любят, уважают и ценят друг друга.

Считаю, что лучше всего создавать семью в возрастных пределах 21 – 26 лет. В этот период у тебя больше шансов найти свою вторую половинку, ты проще относишься к жизни, на многие мелочи не обращаешь внимания.

В мою сторону особо не поступало упреков, что в 32 года я не замужем. Родители, конечно, волнуются за меня, хотят уже внуков, чтобы я нашла вторую половинку и устроилась в жизни. А так они понимающе относятся ко мне.

Про замужество спрашивают только знакомые, одноклассники и друзья, которые давно уже создали семью. Я реагирую на их вопросы нормально и адекватно.

Владимир, инженер-энергетик:

– Не думаю, что современная молодежь сильно отличается от молодежи прошлых лет. Почти все мои знакомые моего возраста уже женаты. Не знаю, почему другие молодые люди не спешат вступать брак. Возможно, из-за того, что жить стало сложнее. Экономическая обстановка в стране печальная. Кругом безработица, низкие заработные платы. Сейчас свое жилье – фантастика. На фоне этого заводить семью очень сложно. И да, считаю, что это проблема. Ее решением должно заниматься государство.

Лично у меня с жильем и возможностью обеспечить семью проблем нет. Я просто не встретил человека, с которым бы хотел прожить всю свою жизнь в любви, мире и радости. Возможно, мне чуть-чуть не везет.

Создавать семью, по моему мнению, нужно только тогда, когда оба человека к этому готовы. Желательно после 25 лет, когда молодые люди уже чего-то достигли и достаточно самостоятельные. Рядом с собой хочу видеть человека, похожего на меня.

Упреков по поводу того, что еще не женат, не слышу. Бывает, конечно, знакомые в шутку говорят, мол, когда уже женишься. Я считаю, что создание семьи – очень ответственное дело, поэтому спешка здесь не нужна.