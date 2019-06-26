Cтрит-арт: Белорусская Жанна Д'арк обратилась к брестчанам
26.06.2019, 17:09
В городе над Бугом увековечили память Эмилии Плятер.
На стенах Бреста появился очередной стрит-арт, посвященный выдающимся фигурам нашего прошлого, чьи имена достойны украсить белорусские улицы, пишет читатель сайта Сharter97.org На этот раз была упомянута легендарная Эмилия Плятер, Жанна д'Арк антироссийского восстания 1830-31 годов. Ее жизнь стала символом преданности своей Родине и примером для последующих поколений повстанцев в Беларуси, Литве и Польше.
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