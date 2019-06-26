На выборы в Верховную раду Украины зарегистрировались восемь Зеленских 1 26.06.2019, 22:54

В ЦИК Украины заявили, что «это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии».

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала восемь человек с фамилией Зеленский на выборы в Верховную раду. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, пишет «Гордон».

«Это не клоны, это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии», — уточнила она. Она отметила, что все Зеленские имеют разные имена и отчества, а также избираются в разных округах. Информация подтверждается данными на сайте ЦИК Украины.

Изначально выборы в Верховную раду должны были состояться в октябре. Во время инаугурации 20 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента. Решение он объяснил низким уровнем доверия граждан к депутатам. Внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.

На сегодняшний день ЦИК Украины зарегистрировала 5845 кандидатов в народные депутаты: 3171 человека по одномандатным округам и 2674 — в многомандатном округе.