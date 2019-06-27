Ученые: На Марсе продолжаются сюрпризы с метаном 2 27.06.2019, 9:53

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Это возродило дискуссию о возможности жизни на Красной планете.

Одной из заметных новостей прошлой недели стало несколько неожиданное повышение содержания метана в атмосфере Красной планеты, точнее — в той ее части, что может быть исследована приборами марсохода Curiosity. Пресса запестрела мнениями и дискуссиями: «Есть ли жизнь на Марсе?», пишет popmech.ru.

Метан в заметных количествах может появиться в атмосфере либо в результате жизнедеятельности микроорганизмов, либо — как следствие вулканизма. Возможно его образование при некоторых геохимических реакциях, но для них нужен свободный водород, который тоже образуется в недрах планеты. По крайнем мере, так бывает на Земле. На Марсе действующих вулканов нет уже несколько сотен миллионов лет, а недра, насколько можно судить сейчас, остыли. Поэтому логично, что локальное повышение содержания метана в атмосфере бросило гирьку на чашу весов сторонников марсианской жизни. Ведь откуда-то он должен выделяться! Мы писали об этом несколько дней назад, тогда речь шла концентрации метана порядка 21 миллиардной доли объема.

Как выяснилось, эта история имеет продолжение и, вполне вероятно, не последнее. В выходные ровер опять замерил концентрацию метана. В этот раз, повышения его уровня над обычным отмечено не было.

Причины колебаний пока непонятны. Специалисты уже проанализировали выявленные в прошлые годы сезонные колебания содержания метана, но не смогли связать их с наблюдаемой картиной. Возможно, ровер в момент «высоких» замеров оказался в шлейфе газа, испущенном каким-то неизвестным источником, а сейчас либо газ кончился, либо шлейф отнесло ветром. В любом случае, вопрос о его происхождении остается.