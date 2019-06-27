Как жительница деревни под Бобруйском зарабатывает на ягодах 2 27.06.2019, 10:49

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У Светланы Кричко огромные ягодные плантации.

Светлану Кричко в деревне Химы называют «клубничной королевой», потому что таких больших ягодных плантаций, как у нее, здесь нет. Женщина около 20 лет занимается разведением и продажей клубники. За сезон на ягодах она зарабатывает около 2-х тысяч долларов.

«Вечерний Бобруйск» побывали в гостях у Светланы Вячеславовны и расспросили ее, что самое трудное в работе «клубниковода», и не снится ли ей эта клубника по ночам.

20 ягодных соток

Агрогородок Химы расположен в 17 км к востоку от Бобруйска. 58-летняя Светлана Кричко родом из соседней деревни Слобода, что 4 км от Химов.

20 лет женщина отработала бухгалтером в колхозе «Путь Ленина», затем 17 лет – на местном заводе по переработке масличных культур. Сейчас два года как на пенсии.

Половину коттеджа в Химах им с мужем 28 лет назад выделил колхоз, потом они жилплощадь выкупили. К сожалению, около года назад супруг Валерий умер из-за болезни. Он, по словам Светланы Вячеславовны, был человеком «очень работящим». Сейчас главные помощники женщины – два ее сына: 37-летний Виталий и 30-летний Артур, а также невестки Татьяна и Елена.

Сыновья с семьями живут отдельно: Виталий – в Кировске, Артур – в Бобруйске, первый – ремесленник, делает мебель под заказ, второй работает на «Белшине». Но в сезон клубники приезжают на помощь матери каждый день.

Разведением клубники супруги Кричко занялись еще двадцать лет назад – сыновья росли, денег не хватало, продажа ягод была неплохим подспорьем к зарплате.

В разные годы сажали разное количество ягод. Начинали с двух соток, иногда доходило до 10-15, а после выхода на пенсию Светлана увеличила свои ягодные плантации до 20 соток: 10 – на участке напротив дома и еще 10 – в деревне Слобода, где живет ее отец.

«Желание зарабатывать у меня от папы»

Родители Светланы всегда жили в деревне, держали хозяйство – две коровы, шесть свиней, больше гектара земли. «Клубниководами» не были, так, для своей семьи пара грядочек.

Отец Светланы, Вячеслав Окулич, по ее словам, делал все, чтобы семья ни в чем не нуждалась: в 1970-х возил на продажу фурами яблоки «антоновку» в Москву, держал пчел, рыбачил. Уже тогда у него на усадьбе имелись свои комбайн, трактор и сеялка. И сейчас в 81 год Вячеслав Павлович еще держит несколько ульев.

– Наверное, желание зарабатывать мне от папы в крови передалось, – улыбается женщина.

Клубника на столе у семьи Кричко – круглый год

Разумеется, клубника в разных видах на столе в семье «клубничной королевы» почти ежедневно, круглый год. Любят ее и дети, и внуки. Кушают ягоды свежими, пекут пироги с начинкой, варят компоты, делают коктейли, около 10 ведер клубники замораживают. Еще делают клубничное вино, говорят, очень вкусное.

Почему именно клубника? По тем временам, говорит Светлана, это было очень прибыльное дело – конкурентов почти не было. Поэтому в урожайные годы заработок на ягодах доходил до 3 000 долларов в эквиваленте за сезон (с конца мая по середину июня).

Сейчас же, по словам Светланы, «клубниководов» на рынке много, везут ягоды в Бобруйск и из Бреста, конкуренция большая, потому цену приходится снижать. В этом году с 28 мая по 21 июня Кричко продали примерно две тонны клубники, заработали около 2 000 долларов. Не самый удачный год, считает Светлана:

– В жару ягода сгорает, и сезон ее раньше заканчивается. Нас еще спасает то, что земля у нас с глиной и не так высыхает. Клубнику мы не поливаем. Если земля песчаная, то в этом году ее поливай-не поливай – толку не будет.

Введение в «клубниковедение»

Кричко пробовали разные сорта клубники, остановились на польском «Дукате». По словам Светланы, клубника этого сорта очень урожайная – под кустом бывает до 120 ягод. К тому же ягоды крепкие, не мнутся, потому удобно возить на продажу. Вкус насыщенный, с ярко выраженным клубничным ароматом.

Саженцы клубники (или паростки, как называет их сама Светлана) женщина покупала в сельхозакадемии в Горках и в питомнике «Самохваловичи», а потом разводила сама.

Ежегодно она «омолаживает» около пяти соток клубники. Старую землю перепахивает и сажает новые паростки. Получается, что каждые 3-4 года происходит омоложение ягодника. По словам хозяйки, делать это необходимо, иначе земля истощается, урожайность становится хуже. Клубника первого года самая крупная.

– Когда землю запахиваем, вносим коровий навоз. После посадки паростков их поливаем. И все, до лета клубнику не трогаем, – знакомит нас Светлана с тонкостями разведения клубники. – Уже когда урожай убираем, пропалываем ее несколько раз.

– Знаю, что люди обрабатывают клубнику от серой гнили и долгоносика, а я ничем не обрабатываю – боюсь химии, – признается женщина. – Но клубника обычно у нас здоровая.

«Спина первое время болит сильно»

В сезон Светлана просыпается ежедневно в пять утра. В шесть уже начинает собирать клубнику, помогают ей близкие. Каждый день нужно собрать около 100 кг ягод. Сбор длится примерно до 14 часов, затем хозяева едут продавать урожай. Домой Светлана возвращается в 8-9 вечера и берется за домашние дела.

Женщина говорит, что самое трудное в этой работе – сбор ягод:

– Нужно около восьми часов работать стоя, наклонившись. Спина первое время болит сильно, а потом привыкаешь. Но голова кружится, устаешь, особенно когда жара под 30 градусов.

Непросто и прополоть столько соток земли, но с этим хоть никто не торопит, а вот собирать ягоды в сезон необходимо ежедневно: день год кормит!

Среди покупателей много постоянных

Часть покупателей клубники – это знакомые и друзья семейства Кричко. Некоторые готовы сами приезжать в Химы и выбирать клубнику на поле, чтобы вкушать ее совсем свежей.

Рецепт клубничного коктейля от Светланы Кричко:

«Молоко, творог, клубнику свежую (или замороженную), варенье клубничное взбить блендером. При желании можно добавить овсяные хлопья «Экстра». Такой напиток вкусный и полезный, его с удовольствием пьют дети».

Продают клубнику и на рынках – «На Красноармейской» и «Северном» в Бобруйске. Правда, постоянного места у Кричко там нет.

– Хотели с весны место забронировать, но сказали, что все уже заняты с нового года, – говорит Светлана. – Сын сделал столик, и мы продавали ягоды с него на территории рынка. За место платили 2,5 рубля в день.

А вот покупателей уже много постоянных.

В этом году Кричко продавали ягоды по 2-2,5 рубля за килограмм (цены на клубнику на бобруйских рынках в этом сезоне варьировались от 5 руб. до 1 руб. 80 коп. за кг – прим. ред.).

В планах – разведение голубики и черешни

Увеличивать клубничные плантации Светлана пока не планирует. «Хоть бы с этим справиться», – говорит она.

Со следующей весны женщина хочет посадить больше картошки и заняться ее продажей. А еще вместе со старшим сыном они планируют заняться разведением голубики и черешни. Точнее, это инициатива Виталия.

С этой целью Кричко берут в безвозмездное пользование у государства еще около 50 соток земли (сейчас столько же у них есть). Возможно, оформят фермерство, чтобы была возможность взять кредит на покупку техники.

Ведь сыновья, как и мама – неугомонные, в хорошем смысле. Например, «освободившись» от клубники, Светлана Вячеславовна без дела не сидит. У нее огород, корова, 30 кур (а раньше еще было и 5 свинок!). Молоко, творог, сыр продает знакомым. А зимой женщина вяжет внукам, это ее хобби с юности.