Назван лучший способ укрепления сердца 4 27.06.2019, 14:10

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Он подразделяется на несколько пунктов.

Особенно болезням сердца подвержены мужчины. Вачами назван лучший способ укрепления сердца. Он подразделяется на несколько пунктов, пишет orthodox.od.ua.

Для начала нужно избавиться от вредных привычек: курения, распития алкоголя, переедания. Стоит помнить, сердце не любит жару. Следовательно, нельзя давать «мотору» перегреваться. При интенсивной работе каждый час требуется делать 15-минутные перерывы. За это время сердце восстановится. В жаркую погоду желательно не выходить на улицу в полдень. Лучше совершать прогулки утром или вечером.

Медики советуют заводить «дневник здоровья». Туда нужно записывать, что человек съел за день, сколько калорий потратил. Учитывать нужно всё, до мельчайших подробностей. Способ предполагает постоянный контроль артериального давления. Данные должны фиксироваться в дневнике.

Укрепить сердце можно регулярными прогулками на свежем воздухе. В сутки нужно проходить не менее 3 километров. Физически сильным и выносливым людям допускается увеличить этот показатель до 10. Выполняя принцип «отказываемся от болезни», необходимо употреблять мясо без соли. Это оздоровит сердце и сделает человека сильнее.

Обязательно нужно следить за собственной массой тела. Избыточный вес – одна из предпосылок появления проблем с сердечно-сосудистой системой. Рекомендуется своевременно лечить любые недуги. Вирус гриппа может дать осложнения на сердце. Желательно меньше переживать. Если работа связана с психологическими перегрузками, то нужно заниматься йогой. Регулярные медитации вечером положительно влияют на сон и общее самочувствие. Врачам давно известно, что стресс плохо сказывается на сердце. Выполняя перечисленные советы многие «откажутся» от болезни и станут крепче.