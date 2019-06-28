закрыть
28 июня 2019, пятница, 9:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Грузии анонсировали масштабную акцию протеста

  • 28.06.2019, 8:50

В субботу протестующие намерены пройти по центру столицы с Маршем свободы.

В Тбилиси на десятый день протестов в субботу, 29 июня, проведут масштабный Марш свободы. Об этом заявил один из модераторов акции Шота Дигмелашвили, сообщают Новости-Грузия.

Протестующие планируют собраться на площади Первой Республики, откуда пройдет шествие к площади Свободы.

"В субботу будет десятый день, как мы стоим здесь, выходим из своих домов, выходим из публичных структур, из полиции, приезжаем со своих районов - значит вся Грузия. С площади Республики всем грузинским обществом мы пойдем к свободе", - заявил Шота Дигмелашвили.

Протестующие продолжают настаивать на отставке главы МВД Георгия Гахария – в настоящее время это их единственное требование.

Ранее были выполнены предыдущие требования, в частности, выпущены на свободу все задержанные в ходе акций протеста, а также гарантирован переход на пропорциональную систему парламентских выборов. 

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.


популярное за неделю

Мнение

Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич
Не надо делать людей крайними
Не надо делать людей крайними Дмитрий Растаев
Так и становятся оппозиционерами
Так и становятся оппозиционерами Виктор Шендерович