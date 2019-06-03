Глубоко в недрах секонд-хенд 6 3.06.2019, 10:14

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Фото: Василий Дубровин, vk.com/my.mogilev

Высокая мода родного легпрома белорусам попросту не по карману.

Тут публика весь воскресный вечерок прикалывается над точкой зрения главы концерна «Беллегпром» по поводу шмоток «секонд-хенд». И напрасно. Проблема, между прочим, растет как снежный ком. Того и гляди сметет в никуда флагманов нашей легкой промышленности вместе с руководящим ими концерном, пишет экономист Леонид Фридкин в своем блоге.

Нет, не для красного словца госпожа Лунгина намекает на необходимость дополнительного регулирования торговлей секонд-хендом. Если больше углубиться в нюансы пребывания этого барахла на отечественном рынке – на каких условиях входит, как классифицируется, чем облагается – открывается бездна.

Казалось бы, чего там углубляться? Все лежит на поверхности, изучайте сколько угодно. Входит этот кошмарный сон легпрома не по контрабандным стежкам. «Секонд-хенд» классифицируется как приличная товарная позиция по ЕТН ВЭД ЕАЭС: «одежда и обувь б/у», код 6309. Брут туда только одежду и обувь с признаками значительного износа, поставляемую навалом или в тюках, в мешках или аналогичной упаковке. Так что ввезти под видом секонд-хэнда одежду с бирками, ценниками, сложенную ровными стопками, в упаковке и т.д. не прокатит – конфискуют.

Растамаживать одежду б/у (кроме ввозимой в качестве иностранной безвозмездной помощи) можно только в строго определенных пунктах таможенного оформления «Белтаможсервиса", (постановление ГТК от 30.05.2014 № 30 «О пунктах таможенного оформления»).

При ввозе взимается таможенная пошлина –15% от таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро/кг (Единый таможенный тариф ЕАЭС, утв. Решением Совета ЕЭК от 16.07.2012 №54). Плюс ввозной НДС 20% и таможенный сбор 50 рублей (Указ от 13.07.2006 № 443 «О таможенных сборах»). Кстати, пошлины на новую одежду согласно ЕТТ в основном 10-15%, но не менее 1,3 – 2,2 евро/кг. Так что если в концерне что замыслили насчет таможенных платежей – только через евразийский орган.

Сертификация для таможенного оформления секонд-хенда в Беларусь не требуется. Но при ввозе надо иметь документ от поставщика подтверждающий, что вся партия товара дезинфицирована.

Теперь заглянем в данные Белстата. Что там у нас за динамика, так беспокоящая Беллегпром? М-да, действительно, есть о чем подумать. Динамика получается пакостнейшая.

Оказывается, за 10 лет стабильности и процветания импорт секонд-хенда у нас вырос более чем в 3 раза. В прошлом году в Беларусь его было завезено 47,4 тыс.т почти на $74.3 млн., причем если по количеству объем вырос на всего на 5,2%, то по стоимости – в 1,5 раза. В текущем году поток не прекращается. В 1 квартале т.г. предприниматели успели приволочь в страну еще 10,7 тыс. тонн «бэушной» одежды – почти столько же, сколько в январе-марте 2018 г. Но ее стоимость снова выросла – еще почти на 20% – до 17,8 млн. долларов. А все потому, что секонд хенд подорожал на 19,3%. Основные поставки осуществляются из стран ЕС – 97,5%. География тут забавная. Почти 5,7 тыс. т ввезено из Германии, 2,16 тыс. т из Нидерландов, 2,4 тыс. т– из Литвы, 1,1 тыс. т – из Латвии, 145 т – из Италии, 80,1 т – из Великобритании, 64,8 т – из... Гондураса, 46,9 т – из Швеции, 32,4 т – из Омана, 21,1 т – из Швейцарии, 13,6 т – из Китая.

Получается не зря ускоренными темпами плодятся по городам республики магазины секонд-хенд – поодиночке и сетями. Всего за 10 лет в Беларусь ввезено б/у одежды на 269,2 млн. долларов. Не бог весть какая сумма – с точки зрения чиновников, вбухавших почти за это же время 212 млн. только в спасение Оршанского льнозавода. А была еще «великая эпопея» модернизации "Камволя", не закончились эпопеи других швейных, прядильных, льноперерабатывающих и прочих подопечных концерна. Многие из которых, к сожалению, до сих пор не вылезают из долгов и убытков. Неудивительно, что у налогоплательщиков так популярен секонд-хенд. Ведь за счет их налогов ведется господдержка госпредприятий, в т.ч. подведомственных Беллегпрому, Может, здесь кроются корни неразделенной любви наших людей и белорусской одежды? Впрочем, разделение здесь, по данным того же Белстата, весьма четкое. К примеру, в прошлом году 54,9% проданной в белорусском ритейле обуви и 56,2% трикотажной одежды были импортными. Победила любовь только к отечественным чулочно-носочным изделиям (83,7% наши) и, пардон, к нижнему белью – 71%. Хоть это радует – патриотизм у нас ближе к телу.

Если дальше углубляться в этот вопрос, можно наткнуться на еще более темные омуты. Как-то не пляшет бурный поток бэушного барахла с реляциями о поступательном росте благосостояния населения, его реальных доходов и номинальных зарплат. Если еще разок-другой нырнуть-копнуть, чего доброго окажется, что благосостояние широкими массам и не снилось. Пока небольшая группа граждан процветает, обеспечивая средний рост «номиналки», другие только секонд-хендом и могут прикрыть свое реально нищающее естество. Потому как высокая мода родного легпрома попросту не по карману.

Что бы такого сделать для того, чтобы эта динамика не продолжалась? Для начала, можно подумать и разобраться, чего стоит лелеемая государством легкая промышленность, которая не в состоянии конкурировать с бэушным барахлом без дополнительной дозы протекционизма...