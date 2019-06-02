«Давайте углубимся в пребывание легпрома, который не может конкурировать с секонд-хендом» 4 2.06.2019, 22:27

1,491

Экономист ответил на предложение главы «Беллегпрома».

Сегодня глава «Беллегпрома» Татьяна Лунгина заявила, что торговля секонд-хендом в стране требует дополнительного регулирования.

«На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась», - заявила глава концерна.

Экономист Леонид Фридкин отреагировал на заявление главы «Беллегпрома»:

«А давайте углубимся в пребывание легкой промышленности, которая не в состоянии конкурировать с секонд-хендом».