закрыть
2 июня 2019, воскресенье, 23:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Давайте углубимся в пребывание легпрома, который не может конкурировать с секонд-хендом»

4
  • 2.06.2019, 22:27
  • 1,491

Экономист ответил на предложение главы «Беллегпрома».

Сегодня глава «Беллегпрома» Татьяна Лунгина заявила, что торговля секонд-хендом в стране требует дополнительного регулирования.

«На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась», - заявила глава концерна.

Экономист Леонид Фридкин отреагировал на заявление главы «Беллегпрома»:

«А давайте углубимся в пребывание легкой промышленности, которая не в состоянии конкурировать с секонд-хендом».

Фото: facebook.com

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип
Цыганский романс
Цыганский романс Валерий Карбалевич
Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич