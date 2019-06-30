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Нино Катамадзе отказалась выступать в России

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  • 30.06.2019, 19:05
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Нино Катамадзе

Грузинская певица поддержала митингующих в Тбилиси.

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.

На прошлой неделе Катамадце спела в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», что вызвало критику со стороны грузинского общества.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» – написала она в Фейсбуке.

Певица также поддержала требование демонстрантов об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.


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