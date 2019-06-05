Белорусы установили очередной рекорд по кредитам 7 5.06.2019, 8:18

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Цифры по задолженности перед банками взяли новую психологическую отметку.

Долги белорусов по кредитам преодолели очередную психологическую отметку. На 1 мая население задолжало банкам 12 миллиардов 180,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка на начало мая этого года, пишет tut.by.

В аналитику включают в том числе потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки. В этой ситуации власти могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов.

Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы преодолели еще в июне 2018 года, а отметку в 11 миллиардов рублей — в ноябре.

За апрель долги белорусов перед банками увеличились на 207,9 миллиона рублей. Это рекордный месячный прирост в этом году. Для сравнения: за март задолженность населения по кредитам выросла на 145,6 миллиона, за февраль — на 98,5 миллиона, за январь — на 132,2 миллиона.

Задолженность населения по потребительским кредитам на 1 мая составила 4 миллиарда 684,7 миллиона рублей. Это на 123 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: за март потребительские кредиты выросли на 37,7 миллиона рублей, а за февраль — на 60,8 миллиона.

Кредиты на недвижимость на начало апреля выросли до 7 миллиардов 411 миллионов рублей. За март эта сумма стала больше на 82,4 миллиона рублей, а за февраль — на 37,7 миллиона.

Кредиты на недвижимость на начало мая выросли до 7 миллиардов 495,8 миллиона рублей. За апрель эта сумма стала больше на 84,8 миллиона рублей, за март — на 63,3 миллиона, а за февраль — на 60,8 миллиона.

Напомним, власти могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов. Такую возможность допускает Нацбанк. Это может произойти в случае ускорения темпов кредитования. При этом на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, отмечал ранее регулятор.

В начале года Нацбанком были проанализированы банковские методики расчета показателя долговой нагрузки. Для единообразного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям.

Кроме того, при оценке кредитоспособности физлиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса, уточняли ранее в Нацбанке.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая 2018 года новые правила выдачи банками займов населению. Банки стали считать для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки. Однако, несмотря на эти меры, как показывает статистика, рост задолженности населения перед банками продолжается.