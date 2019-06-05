Cледствие по «делу Полиенко» продлили до конца июня 1 5.06.2019, 13:45

1,144

Дмитрий Полиенко

Фото: ПЦ "Весна"

На политзаключенного пытаются «повесить» три статьи.

О том, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко продлено до конца июня сообщил сайту palitviazni.info активист Вячеслав Косинеров - его друг и соратник.

"Пока на Полиенко пытаются" повесить "все те же три статьи уголовного кодекса", - рассказал он.

Напомним, что экс-политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339), разжигание другой социальной розни (ст. 130), а также осквернение сооружений и порчу имущества (ст. 341).

Сейчас активист анархистского движения находится в Следственном изоляторе №1 на Володарского.

"Содержание Дмитрия под стражей и следствия продлено до конца июня, - сообщил Вячеслав Косинеров в Фейсбуке. - Пока на него пытаются повесить все те же три статьи уголовного кодекса. А сегодня Дмитрий получил 26 кг пищи и необходимых вещей, а также 50 рублей на счет. Присоединяйтесь к солидарности с теми, кто страдает за свои идеи! "