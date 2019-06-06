Леонид Злотников: То, что построено в Беларуси – это вообще не экономика 9 6.06.2019, 9:32

2,336

Леонид Злотников

Экономист рассказал о парадоксах белорусской системы управления.

Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Беларуси в 2019 году до 1,8% с 3% в 2018 году, сообщается в опубликованном в среду обновленном страновом экономическом обзоре, пишет zautra.by.

Эксперты ВБ значительно ухудшили и оценку роста белорусской экономики в 2020-2021 годах. По их прогнозу, ВВП Беларуси в 2020 году сможет вырасти в пределах 1,3% (ранее ожидался рост на 2,4%), в 2021 году – 1,2% (2,1%).

Почему ухудшаются прогнозы по белорусской экономике и стоит ли им доверять?

Как отмечает кандидат экономических наук Леонид Злотников, многое зависит от методов прогнозирования, которые используются. Например, когда начинался глобальный кризис в 2008-2009 годах, Международный валютный фонд, несмотря на мнение некоторых ученых, не смог его предвидеть. Модель прогнозирования была избрана неудачно.

Практически никто не может точно спрогнозировать то, что происходит, по причине сложности процессов, считает экономист.

— В переломные моменты модели не срабатывают, а в последние полтора года тенденции развития меняются очень сильно, поэтому предсказания часто оказываются интуитивными. Можно заметить, что и МВФ, и Всемирный банк каждый квартал поправляют конъюнктурные прогнозы. Как не срабатывают и прогнозы белорусского правительства, которое не может учесть все обстоятельства, влияющие на развитие экономики, -- поясняет Леонид Злотников.

На макроуровне, добавляет он, предсказать развитие экономики можно на несколько лет вперед, но гораздо труднее это сделать на пару месяцев или на год. Как показывает опыт, колебания в прогнозах могут быть существенные.

Согласно официальной информации, только на складах столичных предприятий скопилось продукции на 1 миллиард рублей. Леонид Злотников уточняет, что по сравнению с прошлым годом, за четыре месяца этого запасы на складах выросли на 6%. В основном, это продукция машиностроительной отрасли. По словам экономиста, ухудшается сбыт в Россию белорусской сельхозпродукции, занимающей значительную долю отечественного экспорта.

Это характеризует общую очень тревожную ситуацию в экономике. Ухудшается финансовое состояние предприятий. От них требуют выпускать больше продукции и увеличивать экспорт. Они выпускают больше продукции, а потом кладут на склад, и после все отчитываются, что экономика растет.

— У нас экономика не рыночная, и вообще не экономика, поскольку от того, что произвели больше продукции, а это производство убыточное, лучше стране не станет. Рост объема производства – это вовсе не экономический рост. Что толку, если мы часть сельхозпродукции продаем себе в убыток, например, говядину или сливочное масло. Чем больше такого произвели и экспортировали, тем беднее страна, -- констатирует экономист.

Он утверждает: для того, чтобы действительно можно было измерять рост экономики, цены должны быть свободными. А в Беларуси они контролируются.

— ВВП считается только по рыночным ценам, а у нас цены прижимаются к себестоимости. Это не имеет отношения к рыночной цене. При одной и той же себестоимости цены по разным причинам могут колебаться, и иногда получается, что ВВП в страну не идет. На цену влияют около ста внешних факторов. Цена не должна устанавливаться даже внутри Беларуси. А у нас импортозамещение, которое наносит больше вреда, чем пользы, как это происходит в случае с МТЗ. Но сейчас есть спрос на трактора повышенной мощности, а от директора требуют использовать двигатели белорусского производства, хотя наш моторный завод практически не производит моторы повышенной мощности, -- обращает внимание эксперт.

Внутренние цены, экономическая политика, цены на мировом рынке – это все взаимосвязано, подчеркивает собеседник.

— Надо понять, что цена устанавливается очень сложно, как температура в организме. И если начать лечить, не зная, что мы лечим, можно и умереть. А белорусская экономика управляется именно так, -- заключает Леонид Злотников.