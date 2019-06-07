Cтали известны подробности попытки суицида возле облисполкома в Гомеле 7.06.2019, 14:57

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Выясняются все обстоятельства происшествия.

На крыльце здания Гомельского облисполкома 7 июня в 10 часов утра мужчина порезал себе вены, но остался жив. Милиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия, сообщает «Белсат».

Согласно пресс-службе гомельского УВД, в милицию поступило сообщение о том, что у дома №2 на проспекте Ленина (здание Гомельского облисполкома) «находится неизвестный с порезами на руках и вести себя странно».

«По прибытии на указанное место был найден мужчина с травмами обеих рук», - говорят в милиции.

Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом: резаные раны обоих предплечий. «Им оказался житель Гомельского района 1985 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, а также был судим за мошенничество, хищение и незаконный оборот наркотических веществ », - сообщили в УВД.