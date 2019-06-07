закрыть
7 июня 2019, пятница, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Cтали известны подробности попытки суицида возле облисполкома в Гомеле

  • 7.06.2019, 14:57
  • 3,529

Выясняются все обстоятельства происшествия.

На крыльце здания Гомельского облисполкома 7 июня в 10 часов утра мужчина порезал себе вены, но остался жив. Милиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия, сообщает «Белсат».

Согласно пресс-службе гомельского УВД, в милицию поступило сообщение о том, что у дома №2 на проспекте Ленина (здание Гомельского облисполкома) «находится неизвестный с порезами на руках и вести себя странно».

«По прибытии на указанное место был найден мужчина с травмами обеих рук», - говорят в милиции.

Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом: резаные раны обоих предплечий. «Им оказался житель Гомельского района 1985 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, а также был судим за мошенничество, хищение и незаконный оборот наркотических веществ », - сообщили в УВД.


популярное за неделю

Мнение

Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип
Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Лукашенковский электорат перестал существовать
Лукашенковский электорат перестал существовать Николай Статкевич
Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич