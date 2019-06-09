«240 рублей получаем, кто пойдет на твою рыбалку?» 5 9.06.2019, 16:21

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Арендатор деревенского озера хочет брать плату с местных.

На Гомельщине — очередной конфликт местных жителей и арендатора водоема. Взрослых и детей из агрогородка Мотневичи Чечерского района теперь пускают к деревенскому озеру только за деньги — за день рыбалки нужно отдать 14 рублей. Платным сделали было и отдых на берегу водоема. Люди возмутились, пишет tut.by.

О том, что их озеро сдали в аренду, жители Мотневичей, говорят, узнали случайно.

Озеро Лебединое (второе название Черные камни) было любимым местом отдыха жителей Мотневичей, но теперь ходить туда многим из них не по карману

— Дети пошли купаться, а их не пустил незнакомый мужчина. Оказалось, что арендатор. Потом на водоем запретили ходить и рыбакам. Сказали, что теперь наше озеро не наше, а частная собственность сроком на 25 лет, — вздыхают местные женщины под клубом. Здесь они ждут «большое начальство с района: председатель райисполкома обещал приехать и во всем разобраться.

«Внуки просятся: «На речку, на речку!» Что нам им теперь ответить?»

Через полчаса в местном клубе собрался полный актовый зал. Людям было что сказать руководству района и арендатору.

«Почему у населения никто не спросил?», «Почему без нас эту кашу заварили?», «Почему не согласовали?» — летят из зала гневные вопросы.

— Озера сегодня по всей Беларуси сдаются в аренду, это не мы придумали. Вопрос о сдаче вашего озера поднимался на сессии районного совета депутатов и там его утвердили — то есть, этот вопрос не требовал общественного обсуждения, — отвечают чиновники.

Людей такой ответ не устраивает.

— Трактористы после работы уставшие ехали и до ночи делали это озеро, мы его сами зарыбляли, а теперь и сходить на него не можем! — продолжают возмущаться местные.

— Я рядом живу, после сена даже обмыться теперь сходить не могу!

— Внуки приезжают, просятся: «На речку, на речку!» Что нам им теперь ответить?

ФОто: tut.by

После полутора часов жарких дебатов и обсуждений арендатор пообещал не брать с местных плату за отдых на озере, но с одним условием — что люди не будут на водоеме мусорить. Также пообещал сделать скидку для местных рыбаков — снизить стоимость путевки с 14 до 12 рублей. Это вызвало новый шквал эмоций.

— Да мы 240 рублей получаем, кто ж пойдет на твою рыбалку? — возмущаются люди и требуют снизить цену как минимум наполовину.

Вложил не одну тысячу, но прибыли пока не получил

У арендатора Владимира на такие требования своя правда и своя бухгалтерия.

— Килограмм малька стоит 5 рублей. А я только за один раз 165 кг приобрел и пять особей маточного поголовья, — мужчина ведет нас вдоль водоема, показывает скамейки, столики и даже туалет: все, говорит, сделал сам.

За время аренды, говорит Владимир, он уже трижды зарыблял водоем амуром и толстолобиком. Вложил, утверждает, не одну тысячу, но прибыли пока не получил ни копейки.

ФОто: tut.by

— Видели бы вы то озеро два года назад, когда я его брал. Все заросло. Я выкосил береговую линию, убрал тростник, только мусора полторы машины вывез отсюда. Шлюзы сгнили — обложил их целлофаном, мешками — вычистил все, и стала подниматься вода. Сейчас здесь 3 метра глубина, а раньше было полтора.

Арендатор признается, что, конечно, опасается, что люди не пойдут к нему на рыбалку, но и снизить ее стоимость он не может — невыгодно.

ФОто: tut.by

Есть в Мотневичах еще одно озеро — прямо в центре деревни. Бесплатное. Но берега заросли, рыбы нет, дно, вспоминают люди, чистили последний раз 40 лет назад. Его никто не хочет ни брать в аренду, ни приводить в порядок бесплатно. Власти говорят: один час работы одной единицы спецтехники обходится в 30 рублей. Сколько нужно таких часов — никто и не считал. Что толку, если в бюджете района на это денег нет, а таких озер в районе — десятки.