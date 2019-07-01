Паводок в Сибири: под водой оказались город Канск и шесть районов Иркутской области 4 1.07.2019, 13:30

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Жителей о наводнении никто не предупредил.

В городе Канске Красноярского края в ночь на 1 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На 22:00 местного времени уровень воды в реке Кана поднялся до 439 сантиметров, сообщает currenttime.tv со ссылкой на пресс-службу МЧС по Красноярскому краю.

По информации ведомства, в Канске уже подтоплено 117 дачных участков, а на эвакуацию согласились 58 человек, из них 18 детей. Часть разместили у родственников, а часть в пункте временного размещения в гостинице "Сибирь".

Паводок также продолжается в Иркутской области. Там Куйтунский район стал шестым районом, где произошло наводнение из-за подъема уровня воды в реках после ливней. Из берегов вышли левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

"В Куйтунском районе из-за подъема уровня воды в реке Оке в зону подтопления попали 74 жилых дома населенных пунктов Барлук, Усть-Када, Уян, где проживают 154 человека, включая 37 детей", – сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее наводнения произошли в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Зиминском и Чунском районах Иркутской области.

По официальным данным, в Иркутской области погибли пять человек, еще двое числятся пропавшими без вести. По данным источников, на которые ссылается агентство ТАСС, "жертвами стихии стали семь человек, девять пропали без вести, среди них ребенок".

По данным на 1 июля, сейчас в Иркутской области в 55 населенных пунктах затоплено почти 3,3 тыс. жилых домов, в которых живут более 9,5 тыс. человек. Паводок повредил 13 автомобильных мостов.

Региональные власти ввели режим ЧС спустя три дня после наводнения и открыли пункты временного размещения.

Жители пострадавших районов сообщали, что об угрозе затопления их никто не предупредил, спасатели МЧС в первые дни наводнения отказывались эвакуировать пострадавших. Также сообщалось о резком повышении цен на продукты в зонах наводнения. Позже "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз областного правительства уточнил, что после проверок факты завышения цен не подтвердились.