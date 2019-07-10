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Таксист из ЮАР любил петь в машине, а теперь поет в опере Кейптауна

  • 10.07.2019, 20:42

Он стал звездой после видео, которое сняла его пассажирка.

27-летний Мензи Мнгома в мае исполнил канцону за рулем своего кэба в Дурбане - крупнейшем городе юго-востока страны. Видео посмотрели более 660 тыс. раз.

"Я так рад переменам в моей жизни: столько концертов теперь, фанаты узнают и хотят фото со мной. Это особенное чувство: мое лицо и на ТВ, и в газетах, а мой голос - на радио", - сказал голосистый водительBBC.

В мае его сняла и выложила в "Фейсбук" бизнесвумен Ким Дейви, приехавшая в Дурбан по делам из Йоханнесбурга.

Ким Дейви не упустила случая сняться с Мензи на память

Для Ким было полной неожиданностью, что кэбмен так чисто вытягивает ноты.

"Он был вынужден устроиться на работу в Uber, чтобы поддерживать свою семью из-за отсутствия возможностей для таких певцов, как он, в нашей стране", - сказала Дейви.

По ее словам, как только Мнгома начал петь, у нее мурашки побежали по коже.

"Я впала в ступор - не могла поверить, что человек с таким талантом не смог его до сих пор реализовать. Получив его разрешение на публикацию видео у себя в "Фейсбуке", я подумать не могла, что оно станет вирусным. И с тех пор все так быстро у него поменялось", - рассказала Ким Дейви.

Это был переломный момент для Мнгомы.

Он съездил на прослушивание в Кейптаунскую оперу, сейчас записывает сингл и готовится к выступлению на второй ежегодной премии South Africa Author's Awards в Йоханнесбурге 31 июля.

К тому же его пригласили на Международный конкурс оперного пения "Голос ЮАР", который пройдет в Кейптауне с 18 по 28 июля.

"Поеду в Лос-Анджелес на шоу талантов в декабре. Я чувствую себя особенным. Я теперь не просто водитель Uber. Это здорово", - говорит Мнгома, мечтающий выступать на международной сцене.

Он говорит, что стал водителем на День святого Валентина в прошлом году, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

Многие оперы основаны на глубоко романтических сюжетах: фаворит таксиста - "Сельская честь" Пьетро Масканьи, посвященная ревности и несчастной любви.

Мнгома говорит, что он решил изучать оперу, потому что она стоит особняком в современном музыкальном мире.

В ЮАР сильная школа подготовки оперных певцов: некоторые из них добились международного признания
Фото: GETTY IMAGES

"Я прирожденный певец, но в других жанрах - госпеле и джазе. В опере я трачу много времени на то, чтобы изучить все аспекты, чтобы стать успешным тенором", - рассказывает Мензи.

Опера в эпоху апартеида рассматривалась как элитарный жанр европейского искусства, но с тех пор благодаря стараниям новой школы в ЮАР она успешно инкорпорировала африканский колорит.

За последние 25 лет страна породила несколько талантливых мировых звезд, в том числе сопрано Притти Йенде и тенора Леви Секгапане.

Сегодня большинство оперных певцов страны чернокожие, и Мнгома надеется влиться в их растущие ряды.

Преподаватель вокала и член правления Кейптаунской оперы Конрад Купидо был одним из первых, кто просмотрел видео с пением Мензи на "Фейсбуке" и в середине июня пригласил его на прослушивание в Кейптаунской опере.

Видеозапись произвела впечатление и на художественного руководителя оперной труппы Мэттью Уайлда.

"Я назначил встречу Мензи, когда он вернется в Кейптаун в конце июля, чтобы поговорить с ним о его амбициях и планах на будущее. У него однозначно прекрасный голос, и мы хотели бы помогать любыми возможными способами", - добавил педагог оперного вокала.

Он считает, что в следующем году имя Мнгома появится в программе Кейптаунской оперы.

"У нас замечательные педагоги по пению на иностранных языках - итальянском, русском и немецком, - ему будет очень полезно иметь доступ к этим преподавателям", - полагает Купидо.

Занятость Мензи в музыкальной сфере повлияла на его работу водителем.

"Все еще тружусь таксистом и продолжу, пока не почувствую, что достаточно встал на ноги. Я уже расту как оперный певец, но мои обязательства перед семьей никто не отменял", - поделился таксист.


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