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Он что, президент червяков?

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 11.07.2019, 11:31
  • 1,102
Карикатура: Сергей Ёлкин

Лучше бы позаботился о миллионах сограждан.

В.Путин: «Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки на самом деле, это серьезные последствия применения этих современных способов получения энергии».

Вот же беспокойство у человека. Лучше бы заботился о почти 20 млн россиян, которые живут с доходами ниже прожиточного минимума...

Телеграм-канал «СерпомПо»


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