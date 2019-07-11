Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины 1 11.07.2019, 12:33

За документ проголосовали 230 депутатов.

Верховная Рада Украины 11 июля приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1), передает gordonua.com.

За документ с поправками, озвученными под стенограмму, проголосовали 230 народных депутатов.

Согласно принятым поправкам, Кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

Документ предполагает проведение парламентских выборов по открытым спискам.

Всего нардепы рассмотрели 4568 правок к документу.

"Для Украины как демократического государства большое значение имеет приведение украинского избирательного законодательства и практики проведения выборов в соответствии с европейскими избирательными стандартами", – сказано в пояснительной записке.

Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении 7 ноября 2017 года. Документ поступил в Раду в 2015 году, его инициатором выступил спикер ВР Андрей Парубий.

6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению проекта Избирательного кодекса Украины во втором чтении.

Согласно документу, парламентские выборы предлагается проводить по системе региональных открытых списков, а барьер установить на уровне 4%. На выборах в сельские, поселковые, районные, районные в городах и городские советы маленьких городов (до 90 тыс. избирателей) предлагается многомандатная мажоритарная система: в округе побеждает не один кандидат, как сегодня, а от двух до четырех кандидатов в зависимости от количества избирателей. На выборах в областные советы и горсоветы больших городов (от 90 тыс. избирателей) также предлагается система открытых списков.

Внеочередные выборы Верховной Рады 21 июля должны пройти по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 по мажоритарной), закрытые партийные списки и 5-процентный проходной барьер.