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США ввел санкции против военной контрразведки Венесуэлы

  • 11.07.2019, 21:41

Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы.

Вашингтон расширил санкции в отношении Каракаса. Под ограничения попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы. Об этом сообщает министерство финансов США, сообщает "Радио Свобода".

Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, арест Акосты был политически мотивированным и необоснованным. Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению режима Николаса Мадуро с политическими оппонентами, подчеркнул Мнучин.


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