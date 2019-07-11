США ввел санкции против военной контрразведки Венесуэлы 11.07.2019, 21:41

Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы.

Вашингтон расширил санкции в отношении Каракаса. Под ограничения попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы. Об этом сообщает министерство финансов США, сообщает "Радио Свобода".

Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, арест Акосты был политически мотивированным и необоснованным. Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению режима Николаса Мадуро с политическими оппонентами, подчеркнул Мнучин.