Эксперт: Чем бы ни закончились переговоры с Россией, цены на бензин будут расти 3 11.07.2019, 21:51

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Цена на бензин сравняется с ценами в странах Балтии и Польши.

Сможет ли Беларусь договориться с Россией о более выгодных для нее ценах на газ и нефть, а также о компенсации в связи с российским налоговым маневром? В каких условиях в перспективе будет работать белорусская экономика? Каких изменений по ценам на товары, в том числе на автомобильное топливо можно ожидать? Свое мнение об этом высказал экономический эксперт Алексей Авдонин в комментарии myfin.by.

– При обсуждении таких тонких экономических вопросов как очередные переговоры по поставкам нефти и газа из России на следующий год, всегда важно разделять политические и экономические аспекты.

Политические и экономические переговорные вопросы для Беларуси связаны с интеграцией в рамках «cоюзного» государства или в рамках ЕАЭС.

Важно понимать, что при обсуждении экономических тем достигнуть соглашения по стоимости нефти и газа – в принципе достаточно легко. Цены на газ и нефть четко определяются котировками на мировых товарно-сырьевых рынках, стоимость энергоносителей для Беларуси, как правило, рассчитывается с определенным дисконтом (за минусом расходов на транспортировку, госпошлину и т.д.).

Еще один вопрос, который важно обсуждать именно в области экономики, но не политики, – это о налоговом маневре. Понятно, что Российская Федерация проводит внутреннюю политику, направленную на поддержку собственных НПЗ и ускоренную модернизацию их инфраструктуры.

В условиях налогового маневра, конечно, Беларусь будет получать нефть по более высокой стоимости. Для белорусской экономики дорогие энергоресурсы (нефть или газ) будут сказываться на повышении себестоимости каждой единицы белорусской продукции. Поэтому для белорусской стороны важно добиться максимальных уступок со стороны России, чтобы не допустить резкого роста стоимости газа и нефти в последующие годы. Рост цен на энергоносители неизбежно скажется на замедлении темпов белорусской экономики.

О трансформации экономической среды

С другой стороны, надо учитывать, что процесс подорожания энергоресурсов в принципе неизбежен. То есть, цены для всех партнеров Российской Федерации, которые употребляют ее нефть, будут расти. Важно понимать, что эти условия являются объективными. И в этих условиях надо, в том числе, реструктуризировать саму национальную экономику, повышать ее конкурентоспособность.

И готовиться к деятельности уже в совершенно новых ценовых условиях, когда цена на нефть и другие энергоресурсы будет выше, конкуренция жестче. Естественно, эффективность белорусских производителей должна быть тоже гораздо выше. Для этого необходимо проводить и реструктуризацию экономики, и снижать издержки, а также повышать эффективность и производительность труда. И тем самым быть готовым к трансформации внешней экономической среды.

Что касается политических вопросов, связанных именно с интеграцией в рамках «cоюзного государства» или в рамках ЕАЭС, то это совершенно отдельная тема, которая больше касается политологов и политтехнологов, нежели экономистов.

О ценах на бензин

Безусловно, если учитывать, что налоговый маневр все-таки имеет место быть, то неизбежно и повышение цены на нефть для контрагентов Российской Федерации, в том числе, и Республики Беларусь.

И если цена на нефть для Беларуси будет повышаться, то национальные НПЗ работать в убыток не будут, так как это неизбежно будет вести к их чрезмерной закредитованности. Льготировать такие предприятия через госбюджет или иные фонды у государства в настоящее время нет возможностей.

Поэтому надо ожидать, что все-таки цена на бензин и на дизельное топливо в стране будет расти. Естественно, это в том числе будет сказываться на себестоимости всей выпускаемой и продаваемой продукции на территории Республики Беларусь. Поэтому, чтобы выживать в таких условиях, в Беларуси необходимо повышать эффективность самих предприятий. То есть снижать их внутренние издержки и при высокой стоимости энергоресурсов, топлива выдерживать конкуренцию и ценовой баланс. Так как, если цены начнут расти, то это либо будет неизбежно увеличивать инфляционные процессы, либо – сдерживать спрос.

Но доходы могут расти только по двум причинам. Либо увеличивается эффективность и производительность труда и тем самым – отдача в виде заработной платы работникам. Либо – только за счет увеличения денежной массы и ускорения инфляционных процессов, что неприемлемо для нормального экономического роста. Инфляция должна быть максимум 5-7%.

Сложно спрогнозировать, каким в перспективе будет уровень цены на бензин. Однозначно, она будет расти и приближаться к уровню, в первую очередь, российских цен. И надо понимать, что в самой Беларуси цены по сравнению с Евросоюзом, с приграничными Польшей, странами Балтии, гораздо ниже. Поэтому, думаю, они все равно поэтапно будут в ближайший год-полтора выравниваться и приближаться к общему уровню. Самое главное, чтобы в том числе заработная плата и доходы населения росли. Но для этого ни в коем случае нельзя допускать печатания денег и ускорения инфляционных процессов. Должна реструктурироваться экономика.