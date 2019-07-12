Visa и Mastercard могут уйти из России 7 12.07.2019, 16:02

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Работу международных платежных систем в России сделали юридически невозможной.

Новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к тому, что международные платежные системы (МПС) могут свернуть свою деятельность в России, и граждане лишатся возможности платить картой за рубежом, пишет finanz.ru.

Внутри России в свою очередь может прекратиться прием карт зарубежных кредитных организаций. Госдума включила рассмотрение законопроекта во втором чтении на 23 июля.

Сами поправки, как утверждается, направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России. Они требуют запретить российским "дочкам" международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам российских банков, попавших под санкции, что, по сути, для них невыполнимо.

Законопроект вводит понятие "иностранная платежная система" (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают и, следовательно, должны подчиняться правилам для просто "платежных систем". Для них в законопроекте вводится запрет на установление "критериев приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе". Это относится ко всем крупным иностранным системам.

На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.

Если правила не будут исправлены, спустя полгода после принятия закона приостановление расчетов какого-либо банка, например, из-за санкций, будет считаться нарушением. За этим последует предписание ЦБ об исправлении нарушения, и в случае если оно не будет выполнено, произойдет исключение российской дочерней компании ИПС из реестра операторов платежных систем ЦБ и фактический запрет на работу платежной системы в России.

Если у МПС отзовут лицензии в России, то на какое-то время все расчеты по картам внутри страны остановятся, предупреждает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. У Национальной системы платежных карт (НСПК) сегодня договоры заключены не с банками, а с международными платежными системами, которые платят ей за обработку их трансакций внутри страны, и все условия расчетов, включая межбанковские комиссии, записаны в правилах международных платежных систем, поясняет он.

Международные платежные системы не станут менять правила, а просто свернут свой бизнес в России, уверен эксперт, знакомый с работой МПС. Он указал на то, что предлагаемые правила для компаний невыполнимы не потому, что это сложно сделать или неудобно, а потому, что невозможно с юридической точки зрения. С юридической точки зрения дочерняя организация не может не исполнять правила и требования головной организации, а поводов для исключения банков из иностранной платежной системы может быть много и весьма разных, добавляет исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию. Регулятор настаивает на том, что "российские "дочки" иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, должны работать в соответствии с российским законодательством, что обеспечивает защиту интересов граждан, финансовой инфраструктуры и российского бизнеса".