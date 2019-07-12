Минск заявил, что досрочно вытеснил «грязную» нефть обратно в Россию 3 12.07.2019, 18:56

Очистка, как заявляет «Гомельтранснефть», была завершена раньше запланированного.

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — объявил о завершении мероприятий по вытеснению с территории страны в Россию нефти, загрязненной хлорорганикой. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте компании, сообщает РБК.

Очистка, уточнили в организации, была завершена раньше запланированного. Прежде в республике полагали, что полностью трубопроводную систему страны удастся очистить только к 15 августа. Однако на деле, рассказали в «Гомельтранснефти», 11 июля уже были окончены все операции по замещению некачественной нефти как в трубопроводе, так и в резервуарах на территории Беларуси. К 13:00 по Минску 12 июля от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в России «Дружба» была очищена, добавили в компании.