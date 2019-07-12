Аваков: Приговор украинскому нацгвардейцу будет обжалован 7 12.07.2019, 20:40

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Фото: mvs.gov.ua

Итальянский суд приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.

Решение итальянского суда, который приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, будет обжаловано. Об этом 12 июля в Twitter заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает "Гордон".

"24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Андреа Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше!" – написал он.

24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду.🤬 Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі. Боротимемося далі! pic.twitter.com/INdqPUNeqS — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 12, 2019

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.