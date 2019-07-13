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Великая Валерия Ильинична

15
  • Виктор Шендерович
  • 13.07.2019, 15:12
  • 2,021

Это был наш Герцен.

Пять лет назад не стало Валерии Новодворской.

Ее обзывали демшизой, а это был наш Герцен. Герцен, окупивший свое право говорить слова ненависти гораздо сильнее, чем ее предшественник. Великая Валерия Ильинична.

На ее поминках ко мне подошел Немцов и неожиданно растроганным голосом произнес:

- Как ты хорошо сказал про Леру...

И, снимая пафос, уточнил:

- Обо мне так скажешь?

И рассмеялся...

Виктор Шендерович, Facebook


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