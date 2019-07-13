Великая Валерия Ильинична15
- Виктор Шендерович
- 13.07.2019, 15:12
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Это был наш Герцен.
Пять лет назад не стало Валерии Новодворской.
Ее обзывали демшизой, а это был наш Герцен. Герцен, окупивший свое право говорить слова ненависти гораздо сильнее, чем ее предшественник. Великая Валерия Ильинична.
На ее поминках ко мне подошел Немцов и неожиданно растроганным голосом произнес:
- Как ты хорошо сказал про Леру...
И, снимая пафос, уточнил:
- Обо мне так скажешь?
И рассмеялся...
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