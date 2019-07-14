Люди с «золотой» кровью: ученые рассказали о редком явлении 14.07.2019, 9:19

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На Земле есть всего около 50 таких человек.

Самое распространенное деление типов крови – на группы и в соответствии с отсутствием или наличием резус-фактора. Большинство людей на планете имеет резус-фактор со знаком «+»– если говорить о европейской части населения, то таких примерно 84%, пише zen.yandex.ru.

Особое значение группе крови уделяется в медицине. При переливании крови важно учитывать и группу, и резус-фактор. Если пациенту с положительным резусом перелить кровь резус-отрицательного человека, это может привести к летальному исходу.

В 1961 году в мире впервые была обнаружена женщина, кровь которой имела нулевой резус фактор. Ей оказалась австралийская аборигенка. Ранее считалось, что подобного просто не может быть.

Ученые стали активно искать обладателей людей с подобным типом крови, который впоследствии прозвали «золотым». Название дали не случайно – кровь с нулевым резусом (Rh null), благодаря полному отсутствию в ней антигенов, при переливании подойдет любому пациенту, вне зависимости от его группы крови и резус-фактора.

В мире нашлось не больше 50 человек – обладателей «золотой» крови. Заметьте, возможно, таких людей гораздо больше, просто на сегодняшний день они не выявлены.

Сегодня, по некоторым сведениям, доноров и того меньше, всего 9.

Парадокс в том, что носитель, кровь которого подходит всем, сам сможет получить помощь в виде переливания только от такого же обладателя крови с нулевым резусом. Поэтому обладателям редкой крови советуют в течение жизни сдавать кровь для собственных нужд и хранить ее в медучреждении –на всякий случай.

Несколько лет назад журнал «The Atlantic» писал о неком Томасе, одном из 50 «счастливчиков», кому суждено было родиться с нулевым резус-фактором. Мужчина прожил всю жизнь с боязнью того, что не получит должной помощи в случае когда ему потребуется переливание крови.

Родители не отпускали его в летний лагерь, не позволили сесть за руль автомобиля, мужчина также лишил себя удовольствия путешествовать. А в его нагрудном кармане всегда лежала карточка, которая содержала информацию о том, что он обладатель редчайшей группы крови.