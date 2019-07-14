Расшифрованная ДНК помогла ученым разгадать еще одну тайну неандертальцев 14.07.2019, 13:52

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Это меняет представления о заселении Европы человеком.

ДНК, выделенная из останков европейских неандертальцев, которым 120 000 лет, оказалась генетически ближе европейским неандертальцам, которые жили 40 000 лет назад, чем сибирским неандертальцам-современникам, пишет echo.msk.ru.

Палеогенетическое исследование, в котором удалось дойти до предковой неандертальской линии, провел Стефан Пейран (Stéphane Peyrégne) с коллегами из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology), результаты опубликованы в журнале Science Advances. До сих пор генетические связи между ранними неандертальцами оставались загадкой.

Группа под руководством Пейрана выделила ДНК из бедренной кости взрослого неандертальца, которая была найдена в пещере Холенштайн-Штадель в Германии, а также из верхней челюсти и зуба неандертальского ребенка, найденных в бельгийской пещере Складина. По словам Пейрана, которые приводит Science News, полученные данные позволяют осмыслить прежние открытия в сибирской Денисовой пещере.

Речь идет о недавнем открытии гибридного индивидуума, жившего в этой пещере 90 000 лет назад: его отец был денисовцем, а мать неандерталкой. Оказалось, что по неандертальской линии эта особь была ближе к европейским неандертальцам, чем к неандертальцам, которые жили здесь же в Сибири 120 000 лет назад. В свете новых данных Пейран предполагает, что некоторые европейские неандертальцы должны были в интервале от 120 000 до 90 000 лет назад мигрировать на восток и хотя бы отчасти вытеснить неандертальцев, уже дошедших до Сибири.

«Мы впервые увидели неандертальцев Европы в продолжительном периоде времени», подчеркнул суть исследования Пейран в комментарии для New Scientist. Авторы работали как с ядерной ДНК, наследуемой от обоих родителей, так ДНК митохондриальной, передающейся только от матери.

Было известно, что митохондриальный геном неандертальца из Холенштайн-Штаделя не такой, как у остальных неандертальцев, что может быть следствием скрещивания с генетически удаленными гомининами. В качестве партнеров неандертальцев предполагались женщины нашего вида — ранние выходцы из Африки. Но на основании анализа, проведенного в новой работе, ученые склонны считать, что неожиданная материнская линия могла возникнуть в результате скрещивания с некой неизвестной изолированной неандертальской популяцией. В промежутке от 130 000 до 190 000 лет назад Европа была покрыта ледником, и, возможно, какие-то популяции оказались в это время отрезанными от остальных», отмечает Пейран. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск».