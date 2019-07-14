Соло на трубе 1 14.07.2019, 14:33

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Нефтегазовый экспорт из России упал второй квартал подряд.

Первый год «прорыва» к двукратному сокращению бедности и вхождению в топ-5 развитых стран мира российская экономика начала с заметного сокращения экспорта чего-либо, кроме леса, нефти, газа и нефтепродуктов.

Вопреки установке развивать несырьевые отрасли, которая включена в 10 национальных целей до 2024 года, ненефтегазовый экспорт сокращается второй квартал подряд, пишет finanz.ru.

За январь-март его объемы упали на 1,5% год к году, до 39,4 млрд долларов. Во втором квартале спад ускорился еще более чем втрое - до 5,1% в годовом выражении (43 млрд долларов), следует из статистики ЦБ.

Результаты «крайне неутешительные», констатирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Согласно плану ускорения экономики, который подписал в марте премьер Дмитрий Медведев, уже в 2019 году объемы несырьевого неэнергетического экспорта должны достичь 230 млрд долларов.

За первое полугодие выручить удалось лишь 82 млрд долларов. Иными словами, от плана Медведева экономика отстает уже как минимум на 28%.

Место России в мировой торговле и глобальных цепочках добавленной стоимости не меняется десятилетиями и по-прежнему упирается в продажу топливно-энергетических товаров: их доля в экспорте с 64% выросла до 65,3%.

По данным ФТС, за январь-май через трубопроводы и танкеры за рубеж было выкачано и перевезено на 3% больше углеводородов, чем год назад.

Доходы от их экспорта, впрочем, упали на 3,3% по итогам полугодия: к проблемам «Газпрома» на рынке Турции, где спрос рухнул почти вдвое, и в Европе, где на границе рецессии оказалась Германия, добавился скандал с нефтепроводом «Дружба».

После обнаружения хлора и вынужденного простоя трубы цены на сорт Urals упали на 2 доллара относительно Brent, а отдельные партии в порту Усть-Луги приходилось продавать со скидкой вплоть до 7-8 долларов за баррель.

Удалось увеличить экспорт леса (на 1,1%). Но дополнительных средств это не принесло: в денежном выражении доходы упали на 3,9%. Вклад всех других категорий товаров в экспорт снизился, следует из таможенных данных.

Экспорт продовольствия рухнул на 29,8% за счет обвального сокращения поставок пшеницы (на 32,2%), а его доля во внешней торговле опустилась с 5,4% до 5,2%.

Химической продукции удалось продать на 4% меньше в физическом выражении и 2,8% в денежном. Доля в экспорте упала с 6,2% до 6,1%.

Доля высокотехногиченого экспорта - машин и оборудования - с 5,7% в 2018 году скатилась до 5,3%, а в поставках странам дальнего зарубежья составила мизерные 3,6% (против 4,2% год назад).

Сокращение экспорта, не связанного с углеводородами, - это похоже, результат спада в глобальной торговле, говорит директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Тарифные войны Китая и США отбросили динамику мировых товарных потоков к уровням кризисного 2009 года.

Тот факт, что экспорт не просто падает, а падает с ускорением выглядит особенно тревожно: в первом квартале он дал почти половину роста ВВП - 0,2% из 0,5%. Во втором квартале его вклад, похоже, был отрицательным, говорит Тремасов, а это значит, что целом по итогам полугодия наша экономика пережила рецессию.

План Медведева требует, чтобы к 2024 году несырьевой и нетопливный экспорт из России вырос в 1,9 раза - до 350 млрд долларов, а экономика ускорилась бы до 3,3%. Одновременно количество бедных должно сократиться с 12,9% до 6,6%, средняя продолжительность жизни - вырасти с 73 до 78 лет, а вымирание населения - остановиться.

Прогнозам на текущий год (1,3% роста) ничего не угрожает, успокаивал в мае глава МЭР Максим Орешкин: «Россия одна из наиболее защищенных экономик мира в условиях торговых войн». Впрочем, про «островки стабильности» мы уже слышали в 2008 году, иронизирует Тремасов.